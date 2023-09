Uventede radiobølger med sent utbrudd oppdaget fra supermassive svarte hull

By

Et team av astrofysikere har gjort en spennende oppdagelse angående radiobølger som sendes ut av supermassive sorte hull. I motsetning til tidligere antakelser kan disse radiobølgene vedvare i hundrevis av dager etter at det sorte hullet har revet i stykker en stjerne, noe som utfordrer vår forståelse av disse kosmiske fenomenene.

Teamet samlet inn data fra 24 supermassive sorte hull ved hjelp av tre radioteleskoper: Very Large Array, MeerKAT og Australian Telescope Compact Array. Overraskende nok fant de ut at ti av disse sorte hullene sendte ut radiobølger 500 til 2,000 dager etter den første stjernerippingen.

Dette funnet motsier tidligere oppfatninger om at radiobølger avtar i løpet av uker eller måneder etter en sort hull-kollisjon. I følge astrofysiker Yvette Cendes, hovedforfatteren av studien, betyr dette at opptil halvparten av alle sorte hull som makulerer en stjerne fortsetter å avgi materiale år senere, et fenomen hun omtaler som «raping».

Når en stjerne kommer for nær et sort hull, strekker dens enorme gravitasjonskraft stjernen til en spaghetti-lignende form. Denne tidevannsavbruddshendelsen produserer en av de lyseste optiske faklene i universet. Omtrent 20 til 30 prosent av disse hendelsene resulterer i utstrømning av radiobølger i de tidlige stadiene. Imidlertid har bare rundt 100 slike hendelser blitt observert siden 1990-tallet.

Vanligvis, når det første sterke lyset fra en tidevannsforstyrrelse har blitt observert, har forskere en tendens til å flytte fokus andre steder. Teamets tidligere oppdagelse av et sort hull som sender ut radiobølger år etter å ha slukt en stjerne vekket nysgjerrighet om oppførselen til andre sorte hull.

Forskerne foreslår to forklaringer på de sent-debuterende radiobølgene. Det er mulig at det tar tid før ruskene rundt det sorte hullet legger seg i en stabil bane. Alternativt kan ruskene være svakt bundet til det sorte hullet og danne en kulekonvolutt, som gradvis trekker seg sammen for å danne en akkresjonsskive. Denne forsinkede diskdannelsen kan forklare den langvarige emisjonen av radiobølger.

Denne studien utfordrer vår forståelse av hvordan supermassive sorte hull samhandler med omgivelsene. Ytterligere forskning og observasjoner vil være nødvendig for å avdekke mysteriet med disse sent-debuterende radiobølgene.

kilder:

– Arxiv.org (pre-print server)

– arXiv:2111.04386 [astro-ph.CO]