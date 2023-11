Astronomer bekrefter massen av massivt svart hull ved sentrum av Melkeveien

Et team av astronomer fra Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics (MPE) har med suksess bestemt massen til det massive sorte hullet i sentrum av Melkeveien vår. Ved å bruke GRAVITY-instrumentet ved ESOs Very Large Telescope Interferometer (VLTI), analyserte teamet fakler observert over flere år for å gjøre sine beregninger.

Den nye målingen bekrefter tidligere anslag om at det sorte hullet har en masse på 4.3 millioner solmasser. Det som er bemerkelsesverdig er at massen er inneholdt i en bane rundt solen som er mindre enn bane til Venus. Dette funnet stemmer overens med beregningene som ble anerkjent med 2020 Nobelprisen i fysikk og som senere ble forbedret.

Ifølge Diogo Ribeiro, en forsker ved MPE, styrker den nye målingen saken for et enkelt sort hull i sentrum av Melkeveien. De fant at massen avledet fra faklene ved bare noen få gravitasjonsradier er forenlig med verdien målt fra banene til stjerner ved flere tusen gravitasjonsradier.

Teamet oppdaget også en fysisk forbindelse mellom faklene og orienteringen til en stjerneskive oppdaget i en avstand på 100,000 XNUMX gravitasjonsradier. Denne forbindelsen kunne gi innsikt i hvordan strukturene i Galactic Center ble dannet.

Studiet av den kretsende gassen og oppførselen til faklene avslørte verdifull informasjon om fysikken i Galactic Center-regionen. Antonia Drescher, som analyserte de polarimetriske målingene, la vekt på den gjentatte og lignende oppførselen til faklene, og beskrev dem som å ha en sløyfebevegelse med klokken med lignende radier og omløpsperioder.

I tillegg kan dynamikken til fakkelene ha ledetråder om spinnet til det sorte hullet, et spørsmål som forblir åpent innen astrofysikk.

Dette banebrytende arbeidet gir ytterligere bevis som støtter tilstedeværelsen av et enkelt sort hull i sentrum av galaksen vår. Observasjonene av faklene, magnetfeltarrangementet og vindene til massive unge stjerner peker alle på det sorte hullet som den sentrale kraften som kontrollerer akkresjonsstrømmen.

Avslutningsvis, ved å studere faklene som sendes ut fra Galactic Center, har astronomer fått kritisk innsikt i naturen og egenskapene til det massive sorte hullet som ligger i sentrum av Melkeveien vår. Disse funnene utdyper vår forståelse av universet og baner vei for fremtidige oppdagelser.

