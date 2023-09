Forskere produserer edderkoppsilkefibre i full lengde ved å bruke genmodifiserte silkeorm

By

Forskere har oppnådd et stort gjennombrudd ved å lykkes med å produsere edderkoppsilkefibre i full lengde ved bruk av genmodifiserte silkeormer. Denne silken har et enormt potensial som et skalerbart, bærekraftig og høykvalitetsalternativ til syntetiske fibre som nylon.

Silkeormsilke er den eneste animalske silkefiberen som produseres kommersielt i stor skala, takket være veletablerte oppdrettsteknikker. Imidlertid har konvensjonell silkeormsilke et rykte på seg for å være sprø. På den annen side er edderkoppsilke utrolig sterk og tøff. Utfordringen har vært å finne en måte å produsere edderkoppsilke på i stor skala på grunn av edderkoppers kannibalistiske natur.

I denne studien brukte forskere genmodifikasjonsteknikker for å konstruere silkeormer med evnen til å produsere edderkoppsilkefibre. De satte inn et silkeprotein fra en kulevevende edderkopp i silkeormens DNA, og erstattet genet som er ansvarlig for silkeormens primære silkeprotein. Denne tilnærmingen, kjent som CRISPR-Cas9, muliggjorde vellykket aktivering av edderkoppsilkegenet uten å forstyrre silkeormens naturlige silkeproduksjon.

De resulterende fibrene overgikk forventningene, og viste høy strekkfasthet og seighet. Overraskende nok var fibrene også mer fleksible enn forventet. Dette gjennombruddet har betydelige implikasjoner for ulike bransjer, inkludert biomedisinsk ingeniørfag, romfartsteknologi og smarte materialer for militæret. Edderkoppsilken som produseres er til og med seks ganger tøffere enn Kevlar, et materiale som vanligvis brukes i skuddsikre vester.

Forskerne tar sikte på å foredle denne prosessen ytterligere ved å utvikle genmodifiserte silkeormer som er i stand til å produsere edderkoppsilkefibre ved hjelp av naturlige og konstruerte aminosyrer. De mener denne tilnærmingen har et stort potensial for å skape enda sterkere og mer allsidige silkefibre.

Evnen til å produsere edderkoppsilkefibre ved bruk av genmodifiserte silkeormer tilbyr ikke bare et bærekraftig alternativ til syntetiske fibre, men gir også muligheter for å møte globale krav. Fibrene kan brukes som kirurgiske suturer, og dekker behovet for over 300 millioner prosedyrer årlig.

kilder:

– Donghua-universitetet

- EurekAlert