Biochars rolle i å redusere klimaendringer

Millioner av tonn organisk avfall fra landbruk og skogbruk blir liggende for å råtne eller bli brent hvert år, og frigjør karbondioksid til atmosfæren og bidrar til global oppvarming. Det finnes imidlertid en løsning i form av biokull, som kan binde karbon i lengre perioder. Biokull produseres ved å varme opp organisk avfall i et miljø med redusert oksygen. Den kan lages av forskjellige organiske avfallsprodukter ved temperaturer fra 300ºF til 1400ºF, noe som resulterer i forskjellige egenskaper.

Biokull har flere fordeler for miljøet. Det hjelper jorda med å holde på vann og næringsstoffer, gir et habitat for mikrober og fanger opp forurensninger som tungmetaller, og forhindrer dermed at de kommer inn i vannforekomster. Dessuten omdanner biokull omtrent 50 % av karbonet i organisk avfall til en stabil forbindelse som forblir låst i jorda, noe som reduserer mengden karbon som slippes ut i atmosfæren.

Produksjonen av biokull i USA er foreløpig begrenset, men den har potensial til å kompensere for betydelige mengder karbondioksidutslipp. Et anslag antyder at innen 2050 kan biokull kompensere for opptil tre gigatonn karbondioksid hvert år, tilsvarende å stenge 800 kullkraftverk. For å oppnå dette må biokullproduksjonen øke betydelig på global skala.

Utfordringer med å ta i bruk biokull inkluderer mangel på bevissthet blant bønder og behovet for en nyansert forståelse av dets egenskaper og anvendelse. Biokull er ikke en gjødsel eller et plantevernmiddel og øker ikke avlingene vesentlig. Likevel gir den klare fordeler når den legges til jord med dårlig vann- og næringsoppbevaring.

Biochar lover som en enkel og kostnadseffektiv metode for å fange og lagre karbon, og tiltrekker seg interesse fra selskaper som ønsker å kompensere for utslippene deres. Økt biokullproduksjon og -adopsjon kan bane vei for en betydelig reduksjon i karbondioksidnivåer og bidra til å redusere klimaendringene.

