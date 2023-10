Forskere antyder at Venus kan ha hatt platetektonikk

En fersk studie foreslår at Venus, jordens helvetes varme andre planet, en gang kan ha hatt platetektonikk. Platetektonikk er den kontinuerlige bevegelsen og omformingen av en planets ytre skorpe. Selv om Venus foreløpig ikke er noe som Jorden, med ekstreme temperaturer og svovelsyreskyer, mener forskere at Venus i sin ungdom hadde platetektonikk. Dette funnet har betydelige implikasjoner for den potensielle beboeligheten til Venus.

Ifølge Matthew B. Weller, en planetarisk vitenskapsmann ved Lunar and Planetary Institute i Houston, kunne det ha gitt et mer gjestfritt miljø for livet hvis Venus hadde platetektonikk i fortiden. De geokjemiske reaksjonene knyttet til platetektonikk kunne ha begravd mye av karbondioksidet som bidrar til Venus sine ugjestmilde forhold i dag, og potensielt gjøre det kjøligere og føre til nærvær av flytende vann.

Forskerne, ledet av Weller, utførte datasimuleringer for å utforske forskjellige tektoniske modeller for Venus. Den stillestående lokkmodellen, lik Mars og jordens måne, antyder en solid ytre skorpe som ikke beveger seg. Den andre modellen, platetektonikk, innebærer bevegelse og spredning av tektoniske plater, noe som resulterer i økt vulkansk aktivitet og gassutslipp. Simuleringene indikerte at en tidlig fase av platetektonikk etterfulgt av dannelsen av en stillestående lokkskorpe kunne forklare de observerte nivåene av nitrogen i Venus atmosfære.

Mens funnene er suggestive, advarer forskere som ikke er involvert i forskningen at mer bevis er nødvendig for å trekke definitive konklusjoner om Venus' geologiske historie. Cédric Gillmann, en planetforsker ved Swiss Federal Institute of Technology, understreket at modellbaserte publikasjoner har begrensninger. Joseph O'Rourke, professor i jord- og romutforskning ved Arizona State University, antyder at Venus kan ha en unik geologisk historie som er forskjellig fra både Jorden og Mars.

Kommende oppdrag til Venus, inkludert NASAs Davinci, Veritas og European Space Agencys EnVision, forventes å gi viktige data for å avdekke mysteriene til naboplaneten vår. Disse oppdragene vil hjelpe forskere bedre å forstå planetens geologi og årsakene til de divergerende forholdene mellom Jorden og Venus.

FAQ

1. Hva er platetektonikk?

Platetektonikk er teorien som beskriver bevegelsen og samspillet mellom store deler av en planets ytre skall, kjent som tektoniske plater. Disse platene kan kollidere, gli forbi hverandre eller skilles, noe som resulterer i ulike geologiske trekk som fjell, jordskjelv og vulkansk aktivitet.

2. Kan Venus en gang ha vært beboelig?

Studien antyder at, basert på tilstedeværelsen av platetektonikk i Venus' fortid, er det mulig at planeten var mer beboelig for milliarder av år siden. De geokjemiske reaksjonene knyttet til platetektonikk kan ha begravd betydelige mengder karbondioksid, noe som førte til en kjøligere Venus med potensielt mer flytende vann.

3. Hvordan vil fremtidige oppdrag til Venus bidra til vår forståelse?

Fremtidige oppdrag som NASAs Davinci, Veritas og European Space Agencys EnVision vil samle nye data om Venus atmosfære, overflate og geologiske aktivitet. Disse oppdragene vil gi verdifull innsikt i Venus nåværende forhold og dens geologiske historie, og hjelpe forskere med å sette sammen puslespillet om hvordan Venus divergerte fra jorden over tid.