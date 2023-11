Effektiv fotokatalytisk CO2-reduksjon gjennom toveis vert-gjest-interaksjoner

Utviklingen av kunstige fotosyntesesystemer for å konvertere CO2 til verdifulle kjemikalier er avgjørende for å håndtere global oppvarming og energikrisen. En tilnærming for å oppnå dette er ved å koble CO2-reduksjon med H2O-oksidasjon for å konvertere solenergi til kjemisk energi, og emulere prosessen med fotosyntese. Effektiviteten av CO2-reduksjon hindres imidlertid av den kinetiske barrieren for vannoksidasjon.

For å øke effektiviteten til den fotokatalytiske CO2-reduksjonen, har forskere brukt elektronofringsmidler for å fremme reaksjonen. Imidlertid er bruken av disse offermidlene ikke økonomisk gjennomførbar og begrenser oksidasjonskapasiteten til de fotogenererte hullene. For å overvinne disse utfordringene har forskere utforsket koblingen av CO2-reduksjon med oksidasjon av organiske forbindelser, noe som ville gi verdifulle kjemikalier. Denne tilnærmingen har den ekstra fordelen av å bruke biomasseavledet organisk materiale som råstoff, noe som gjør prosessen mer bærekraftig.

For å forbedre elektronoverføringseffektiviteten i fotokatalytiske systemer utviklet et forskerteam fra Tianjin University of Technology, Kina, ledet av prof. Tong-Bu Lu, en ny strategi basert på toveis vert-gjest-interaksjoner. De oppnådde dette ved samtidig å samle katalysatoren og reaktanten på overflaten av fotosensibilisatoren. Denne direkte kontakten mellom katalysatoren/reaktanten og fotosensibilisatoren reduserer avstanden som fotogenererte bærere trenger å reise, noe som fører til en dramatisk forbedring av effektiviteten av CO2-reduksjon.

Resultatene av studien viste et høyt utbytte av CO2-reduksjon til maursyre (1610 μmol g-1 h-1) med en selektivitet på 96.5 %. I tillegg ble de fotogenererte hullene i CdS (kadmiumsulfid) raskt utslettet av furfurylalkohol bundet med β-CD (β-cyklodekstrin), noe som resulterte i et furfuralutbytte på 1567 μmol g-1 h-1 med over 99% selektivitet.

Denne banebrytende forskningen åpner for nye muligheter for konstruksjon av høyeffektive kunstige fotosyntesesystemer for praktiske anvendelser. Ved å utnytte toveis vert-gjest-interaksjoner, kan forskere maksimere utnyttelsen av solenergi for CO2-reduksjon og organisk oksidasjon, noe som fører til produksjon av verdifulle kjemikalier. Dette arbeidet bringer oss et skritt nærmere å oppnå bærekraftige og effektive karbonreduksjonsteknologier.

Spørsmål og svar:

Spørsmål: Hvordan forbedrer toveis vert-gjest-interaksjon fotokatalytisk CO2-reduksjon?

A: Toveis vert-gjest-interaksjoner gjør at katalysatoren og reaktanten kan samles på overflaten av fotosensibilisatoren, noe som reduserer overføringsavstanden til fotogenererte bærere og fremmer effektiv CO2-reduksjon.

Spørsmål: Hva er fordelene med å koble CO2-reduksjon med organisk oksidasjon?

A: Kobling av CO2-reduksjon med organisk oksidasjon muliggjør produksjon av verdiøkende kjemikalier og utnyttelse av biomasseavledede organiske stoffer som fornybare råvarer.

Spørsmål: Hva er de viktigste funnene i denne forskningen?

A: Forskningen viste at toveis vert-gjest-interaksjoner kan forbedre effektiviteten av fotokatalytisk CO2-reduksjon betydelig, noe som fører til høye utbytter av maursyre og furfural med utmerket selektivitet.

Spørsmål: Hvordan bidrar denne forskningen til kunstige fotosyntesesystemer?

A: Dette arbeidet gir en ny tilnærming for utvikling av praktiske og svært effektive kunstige fotosyntesesystemer, og tilbyr potensielle løsninger for global oppvarming og energibærekraft.

kilde:

Chinese Journal of Catalysis. DOI: 10.1016/S1872-2067(23)64509-7