Ny kamerateknologi revolusjonerer månefotografering for fremtidige måneoppdrag

Europeiske astronauter og forskere samarbeider med NASAs Artemis-bildeteam for å utvikle et innovativt kamera som vil revolusjonere månefotografering for fremtidige måneoppdrag. Det håndholdte universelle månekameraet (HULC) blir satt på prøve i det månelignende landskapet på Lanzarote, Spania, som en del av PANGEA-treningsprogrammet.

PANGAEA, et program designet for å forberede astronauter for kommende måneoppdrag, har spilt en avgjørende rolle i å teste egenskapene til HULC. Dette programmet lar astronauter simulere geologiske utforskningsscenarier mens de bruker ESAs elektroniske feltbok for å dokumentere arbeidet sitt. Verktøyet gjør det mulig for geologiinstruktører å gi sanntidsstøtte til mannskapet under feltarbeidet.

HULC har betydelig forbedret måneoverflatens utforskningsopplevelse for astronautene, og gir dem høykvalitets bildefunksjoner. Dette banebrytende månekameraet, bygget av profesjonelle hyllekameraer, er utstyrt med høy lysfølsomhet og toppmoderne linser. Det sikrer at vitenskapelige funn effektivt kan dokumenteres under fremtidige måneoppdrag.

For å gjøre HULC-plassen klar, har NASA-ingeniører gjort flere viktige forbedringer, inkludert tillegg av et støv- og termisk beskyttelsesteppe og ergonomiske knapper. Disse justeringene gjør at kameraet enkelt kan betjenes av astronauter som har på seg store romdrakter.

Under PANGEA-programmet berømmet ESA-astronaut Thomas Pesquet, kjent for sine eksepsjonelle fotograferingsferdigheter, utformingen av HULC. Han fremhevet spesielt det brukervennlige grensesnittet og kameraets pålitelige beskyttelsesfunksjoner.

Å ta bilder av høy kvalitet vil være avgjørende for vitenskapelig forskning under fremtidige måneoppdrag. Derfor har valget av passende linser for HULC vært et av hovedmålene for PANGEA-programmet. Kameraet har blitt grundig testet under forskjellige forhold, for eksempel fullt dagslys og mørket i vulkanske grotter, for å simulere de ekstreme miljøene for månefotografering.

NASAs leder for HULC-kameraet, Jeremy Myers, understreket viktigheten av en intuitiv og brukervennlig design for astronautene. Ved å samarbeide med de beste planetariske forskere i Europa, sørget Myers for at bildene tatt av HULC møtte de høyeste standardene for oppløsning, dybdeskarphet og eksponering, og maksimerte det vitenskapelige potensialet til kameraet.

I motsetning til det mekaniske Hasselblad-kameraet som ble brukt under Apollo 11-oppdraget, representerer Artemis Moon-kameraet et betydelig sprang fremover innen teknologi. Dette banebrytende kameraet vil være det første speilløse kameraet designet for håndholdt bruk i verdensrommet, og gir eksepsjonell bildekvalitet i situasjoner med lite lys. De avanserte egenskapene gjør den ideell for å fange det utfordrende høykontrastmiljøet på Månen.

Ettersom testingen fortsetter, forblir kjernefunksjonaliteten til kameraet uendret, men det gjøres forbedringer i grensesnittet og huset. En versjon av HULC-kameraet skal snart sendes til den internasjonale romstasjonen for videre testing. NASA-team har utført omfattende tester for å møte de store utfordringene i verdensrommet, inkludert termisk, vakuum, strålingseffekter og den slitende naturen til månestøv.

Jeremy Myers er overbevist om at de pågående modifikasjonene vil resultere i det best mulige produktet – et kamera som er i stand til å ta fantastiske bilder av månen i årene som kommer, som skal brukes av internasjonale mannskaper under deres måneekspedisjoner.

