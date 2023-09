Webb-teleskopet oppdager metan og karbondioksid i atmosfæren til Exoplanet K2-18 b

En ny undersøkelse utført av NASAs James Webb Space Telescope har avslørt tilstedeværelsen av karbonbærende molekyler, inkludert metan og karbondioksid, i atmosfæren til eksoplaneten K2-18 b. K2-18 b, som er 8.6 ganger så massiv som Jorden, går i bane rundt en kjølig dvergstjerne i den beboelige sonen og befinner seg 120 lysår unna Jorden.

Disse funnene legger til nyere studier som antyder at K2-18 b kan være en hyceansk eksoplanet, noe som betyr at den har potensial til å ha en hydrogenrik atmosfære og en havoverflate dekket av vann. Denne oppdagelsen gir et fascinerende innblikk i en planet ulik noe annet i vårt solsystem, og gir interessante utsikter om potensielt beboelige verdener andre steder i universet.

James Webb-romteleskopet oppnådde spektre på K2-18 b, som viste en overflod av metan og karbondioksid i eksoplanetens atmosfære. Mangelen på ammoniakk støtter videre hypotesen om at det kan være et vannhav under en hydrogenrik atmosfære i K2-18 b. I tillegg var det mulig påvisning av et molekyl kalt dimetylsulfid, som på jorden bare produseres av liv. Det kreves imidlertid ytterligere validering for å bekrefte tilstedeværelsen.

Forslaget om at K2-18 b kan være en hyceansk eksoplanet er spennende fordi disse verdenene antas å være lovende miljøer for å lete etter bevis på liv på eksoplaneter. De større Hycean-verdenene er betydelig mer gunstige for atmosfæriske observasjoner, sammenlignet med mindre steinplaneter.

Mens K2-18 b ligger i den beboelige sonen og inneholder karbonbærende molekyler, betyr det ikke nødvendigvis at planeten kan bære liv. Den store størrelsen antyder tilstedeværelsen av en stor mantel av høytrykksis i dets indre, lik Neptun.

Disse funnene fremhever viktigheten av å vurdere ulike beboelige miljøer i søket etter liv andre steder i universet. Fremtidige observasjoner med James Webb-romteleskopet vil gi ytterligere innsikt i atmosfæren til K2-18 b og potensielt bekrefte tilstedeværelsen av dimetylsulfid.

kilder:

– Eksoplanet: En eksoplanet (eller ekstrasolar planet) er en planet som befinner seg utenfor vårt solsystem, og kretser rundt en annen stjerne enn Solen.

– NASA: National Aeronautics and Space Administration (NASA) ble opprettet i 1958 og er et uavhengig byrå i USAs føderale regjering som fokuserer på romutforskning og vitenskapelig forskning.

– James Webb-romteleskopet: James Webb-romteleskopet (JWST eller Webb) er et kretsende infrarødt observatorium som utfyller oppdagelsene av Hubble-romteleskopet.