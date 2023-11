Forholdet mellom aerosolhygroskopisitet og klimaendringer

Aerosolpartikler har en betydelig innvirkning på jordens klima, og å forstå egenskapene deres er avgjørende for nøyaktig klimamodellering. En viktig egenskap er hygroskopisitet, som refererer til aerosolpartiklers evne til å holde vann i atmosfæren. Å bestemme hygroskopisiteten til aerosolpartikler er utfordrende på grunn av deres variable og komplekse natur, inkludert faktorer som størrelse og kjemisk sammensetning.

Imidlertid har en nylig studie publisert i tidsskriftet Nature Communications gjort betydelige fremskritt i å forstå forholdet mellom aerosolsammensetning og hygroskopisitet. Et internasjonalt forskerteam, ledet av Max Planck Institute for Chemistry og Leibniz Institute for Tropospheric Research, utviklet en enkel lineær formel for å estimere hygroskopisitet basert på de organiske og uorganiske materialene som finnes i aerosolpartikler.

Studien brukte data fra 16 målekampanjer utført mellom 2004 og 2020, og dekker et bredt spekter av jordas regioner og klimasoner. Disse kampanjene involverte målinger av hygroskopisitet ved bruk av skykondensasjonskjerner og den kjemiske sammensetningen av partikler ved bruk av aerosolmassespektrometri. Ved å analysere dette omfattende datasettet bestemte forskerne at den effektive aerosolhygroskopisiteten (κ) kan beregnes ved hjelp av en enkel lineær formel: κ = ϵorg ⋅ κorg + ϵinorg ⋅ κinorg.

Resultatene viste at hygroskopisiteten til organiske partikler (κorg) var i gjennomsnitt globalt på 0.12 ± 0.02, mens hygroskopisiteten til uorganiske ioner (κinorg) var gjennomsnittlig på 0.63 ± 0.01. Disse verdiene gir viktig innsikt i rollen til aerosolpartikler i klimaendringer og kan brukes i globale klimamodeller for å forbedre klimaspådommer.

Hovedforsker Mira Pöhlker, fra Leibniz Institute for Tropospheric Research, understreker betydningen av denne studien. "Vi har vist at det kan gjøres forenklede antakelser for hensynet til hygroskopisitet i klimamodeller," forklarer hun. Funnene viser at en lineær formel effektivt kan estimere aerosolhygroskopisitet, noe som reduserer usikkerheten i klimaspådommer.

Denne studien bidrar til vår forståelse av aerosolpartiklers rolle i klimaendringer og fremhever viktigheten av å nøyaktig karakterisere egenskapene deres. Funnene har potensial til å forbedre klimamodeller og forbedre vår evne til å forutsi fremtidige klimascenarier.

FAQ

Hva er hygroskopisitet?

Hygroskopisitet refererer til aerosolpartiklers evne til å holde vann i atmosfæren. Det er en viktig faktor for å forstå virkningen av aerosoler på jordens klima.

Hvordan ble hygroskopisiteten til aerosolpartikler bestemt i studien?

Hygroskopisiteten til aerosolpartikler ble målt ved bruk av skykondensasjonskjerner. Disse målingene ble kombinert med den kjemiske sammensetningen av partiklene oppnådd gjennom aerosolmassespektrometri.

Hva er betydningen av studiens funn?

Studiens funn avslører en enkel lineær formel som kan estimere aerosolhygroskopisitet basert på de organiske og uorganiske materialene som er tilstede i partiklene. Denne formelen kan brukes i klimamodeller for å forbedre spådommer om klimaendringer.

Hvordan kan studiens resultater brukes?

Resultatene av studien gir verdifull innsikt i forholdet mellom aerosolsammensetning og hygroskopisitet. Denne informasjonen kan brukes i globale klimamodeller for å forbedre vår forståelse av virkningen av aerosolpartikler på klimaendringer.