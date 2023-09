Atferdstrekk knyttet til vellykket rekkeviddeutvidelse i storhalede grakler

Forskere har oppdaget at atferd spiller en viktig rolle i suksessen til storhalet, en fugleart som raskt har utvidet sin bestand over hele Nord-Amerika. I motsetning til mange andre arter som opplever tilbakegang, trives storhalet på grunn av sin evne til å tilpasse seg en rekke habitater, spesielt urbane og tørre miljøer.

En teori for artsnedgang er at menneskelige modifikasjoner av habitater gjør dem uegnede. Men for noen arter, som storhalet, skaper disse modifikasjonene muligheter for dem til å utvide sitt område til nye territorier ved å tilby tilgjengelige habitater.

Forskere fra Max Planck Institute of Evolutionary Anthropology i Tyskland, sammen med forskere fra University of California Santa Barbara og University of Rochester i USA, undersøkte rollen til økt habitattilgjengelighet i den raske ekspansjonen av storhalet. De sammenlignet den med dens nærmeste slektning, båthalet, som ikke opplever en tilsvarende rekkeviddeutvidelse.

Ved å bruke data samlet inn gjennom borgervitenskapelige observasjoner av fugleforekomster, oppdaget forskerne at storhalet ikke bare flyttet inn i nye habitater som matchet deres tidligere krav, men også utvidet habitatbredden til å omfatte mer urbane og tørre miljøer. I motsetning til dette, forskjøv den båthalete graklen bare rekkevidden litt nordover som svar på klimaendringer.

Funnene tyder på at oppførselen til storhalegraksen gjorde det mulig for den å dra nytte av nye habitater. Forskerne studerte populasjoner på kanten av området og nærmere sentrum, og fant at kantpopulasjonen viste større fleksibilitet og utholdenhet. Overraskende nok var utholdenhet, snarere enn høyere gjennomsnittlig fleksibilitet, den definerende oppførselen knyttet til rekkeviddeutvidelsen.

Utholdenhet lar individer tilpasse seg og finne løsninger på utfordringer i nye miljøer, for eksempel å oppdage nye matkilder. Variasjonen av fleksibilitet i en populasjon øker sannsynligheten for at noen individer er svært fleksible, noe som gir muligheter for andre til å lære av dem og letter utvidelsen av befolkningen.

Ved å avdekke atferdstrekk knyttet til vellykket utvidelse av rekkevidde, håper forskerne å forstå hvordan synkende arter kan tilpasse seg miljøendringer. Det pågående arbeidet med grackles tar sikte på å avdekke mysteriene rundt deres oppførsel og bidra til et bredere bevaringsarbeid.

kilder:

– Max Planck Institute of Evolutionary Anthropology, Tyskland

– University of California Santa Barbara, USA

– University of Rochester, USA