The Burst Test: Advancements in Space Station Module Design

Sierra Space, et Colorado-basert selskap, gjennomførte nylig en eksplosjonstest, som bevisst eksploderte et nytt design for en oppblåsbar modul som skal brukes til en etterfølger av den internasjonale romstasjonen (ISS). Burst-testen er avgjørende for å teste grensene for modulens design før den flys i verdensrommet. Modulen, laget i samarbeid med Delaware-baserte selskapet ILC Dover, bruker sydde og vevde stoffer, først og fremst Vectran, som blir stive når de blåses opp.

Sierra Space har som mål å ha modulen, kalt LIFE (Large Integrated Flexible Environment), klar innen 2030 for romstasjonen Orbital Reef, et prosjekt ledet av Jeff Bezos' Blue Origin og finansiert av NASA. I tillegg planlegger Sierra å skaffe et skip kalt Dream Chaser, som er i stand til å frakte både last og mannskap, for å støtte romstasjonen. De nylige utbruddstestresultatene viste en margin på 33 % over sertifiseringsstandarden for en fullskalamodul, og markerte en betydelig forbedring i forhold til tidligere design.

Burst-testen er en av flere tester utført av Sierra Space på deres LIFE-prototyper. I tillegg til sprengningstestene ble det utført kryptester, som utsatte modulene for lengre perioder med høyere trykk enn vanlig. Alle disse testene fant sted ved NASAs Marshall Space Flight Center og har vært avgjørende for å fremme utformingen av modulen.

NASA, som anerkjenner behovet for fremtidige romstasjoner for å erstatte ISS, har finansiert utviklingen av kommersielle fasiliteter. Axiom Space, et annet selskap basert i Houston, har også sikret seg en avtale om å lage sine egne romstasjonsmoduler, som vil bli knyttet til ISS fra og med 2026.

For å minimere ethvert gap i forskningstilgjengelighet mellom ISS og de nye romstasjonene, jobber NASA aktivt mot en toårig overgangsplan. Det hvite hus kontor for vitenskap og teknologipolitikk har utstedt en strategi med foreslåtte trinn for denne overgangen, med sikte på å sikre videreføring av viktig vitenskapelig forskning i rommet.

Burst-testen utført av Sierra Space betyr et betydelig fremskritt innen romstasjonsmoduldesign. Med pågående innsats fra selskaper som Sierra Space og Axiom Space, ser fremtiden for romutforskning og vitenskapelig forskning i verdensrommet lovende ut.

