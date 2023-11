Ny studie undersøker bakteriers minnekapasitet og dens innvirkning på antibiotikaresistens

En banebrytende studie utført av forskere ved University of Texas i Austin har avdekket et fascinerende aspekt ved bakteriell atferd: tilstedeværelsen av "minner" som påvirker deres strategier betydelig, inkludert deres evne til å motstå antibiotika og danne bakteriesvermer. Denne oppdagelsen gir ny innsikt i bekjempelse av farlige infeksjoner, spesielt de som er forårsaket av antibiotikaresistente stammer.

I motsetning til menneskelige minner fungerer bakterieminner mer som informasjonslagring i datamaskiner. Forskerteamet fant at E. coli-bakterier bruker jernnivåer som en mekanisme for å beholde informasjon om deres miljø og atferd. Disse minnene kan aktiveres og overføres til påfølgende generasjoner som respons på spesifikke stimuli.

Hovedforfatter Souvik Bhattacharyya, en stipendiat i tidlig karriere ved Institutt for molekylær biovitenskap, forklarte at variasjoner i jernnivåer i bakterieceller er nært knyttet til forskjellige atferdsmønstre. Bakterier med lavere jernnivåer viste forbedrede svermeevner, mens de som danner biofilmer - tette, klebrige matter på overflater - viste høyere jernnivåer. Bemerkelsesverdig nok varer disse "jernminnene" i opptil fire generasjoner før de forsvinner innen den syvende.

Implikasjonene av denne oppdagelsen strekker seg utover vitenskapelig nysgjerrighet. Å forstå og manipulere disse jernbaserte bakterieminnene har betydelig potensial for medisinske og miljømessige anvendelser. Bhattacharyya understreket at jernnivåer fungerer som et levedyktig mål for terapeutiske midler, ettersom jern spiller en avgjørende rolle i virulensen til bakterielle infeksjoner. Ved å utvikle innovative strategier for å dekode og påvirke disse minnene, kan forskere revolusjonere forebygging og behandling av bakterielle infeksjoner, spesielt de som involverer antibiotikaresistente stammer.

Videre kaster denne forskningen lys over den dype sammenhengen mellom jern og utviklingen av livet på jorden. Bhattacharyya bemerket at jern var medvirkende i de tidlige stadiene av cellulært liv og forblir kritisk for en rekke cellulære prosesser. Ved å avdekke den grunnleggende rollen som jern spiller i bakteriell atferd og livets bredere kontekst, får forskerne en dyp forståelse av den evolusjonære betydningen av denne oppdagelsen.

Oppsummert representerer University of Texas i Austins forskning et betydelig gjennombrudd når det gjelder å forstå bakteriell atferd. Ved å avdekke mysteriene til bakterieminner og deres forhold til jern, baner forskere vei for innovative tilnærminger for å bekjempe bakterielle infeksjoner og takle den økende bekymringen om antibiotikaresistens.

