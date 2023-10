Ny metode bruker bakterier til å trekke ut sjeldne jordelementer for ren energiteknologi

Forskere ved Cornell University har oppdaget en ny måte å utvinne og bruke en bakterie kalt Shewanella oneidensis fra Oneida Lake i delstaten New York. Denne bakterien har en affinitet for sjeldne jordartselementer, som lantanider, som er avgjørende for rene og fornybare energiteknologier. Metoden, kalt biosorpsjon, lar bakteriene behandle de sjeldne jordartsmetallene på en mer miljøvennlig måte sammenlignet med dagens utvinningsmetoder. Biosorpsjon krever ikke bruk av sterke kjemikalier, som ofte er kreftfremkallende og skadelige for miljøet.

Ifølge Buz Barstow, professor i biologisk og miljøteknikk ved Cornell og hovedforsker på prosjektet, muliggjør denne nye teknologien en skalerbar og miljøvennlig prosess for å separere individuelle lantanider. Den kan brukes i avanserte nasjoner med strenge miljøbestemmelser, og forhindrer outsourcing av miljøproblemer til mindre utviklede land. Dagens metode for utvinning av løsemidler innebærer bruk av organiske løsemidler som er kreftfremkallende og skadelige for miljøet. Det krever også store mengder ekstraksjonsmidler og lange separasjonsprosesser, noe som fører til potensielle lekkasjeproblemer.

Denne forskningen bidrar til et voksende felt av biologiske tilnærminger til utvinning av sjeldne jordarter. Andre forskere, som Joey Cotruvo ved Penn State og Cecilia Martinez-Gomez ved UC Berkeley, jobber også med biotilnærminger til separasjon. Imidlertid gir biosorpsjon visse fordeler, for eksempel lavere spesifisitet og enklere fjerning av sjeldne jordartselementer fra det absorberende middelet, noe som gjør det til en potensielt raskere og mer skalerbar prosess. Biosorpsjon eliminerer også behovet for rensing, da det kun krever biomasse, som enkelt kan dyrkes uten ytterligere rensetrinn.

Forskerne ser for seg kommersielle anvendelser for denne teknologien i nær fremtid. Et selskap kalt Reegen, grunnlagt av forskere involvert i prosjektet, har som mål å kommersialisere denne teknologien sammen med andre metoder for å konstruere mikrober for å trekke ut sjeldne jordartselementer. Denne utviklingen tilbyr et mer bærekraftig og effektivt alternativ til Kinas nåværende dominans innen produksjon av sjeldne jordartsmetaller, som har resultert i alvorlige vann- og jordforurensningsproblemer.

Kilde: Cornell University, Yale School of the Environment