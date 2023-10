Micaela Robson revolusjonerer romreiser med bakterieklosser

Micaela Robson, en banebrytende doktorgradsstudent ved Institutt for plante- og mikrobiell biologi, tar fatt på banebrytende forskning som har potensial til å transformere fremtiden for romfart. Som stipendiat for North Carolina Space Grant står Robson i spissen for et prosjekt som utforsker bruken av bakterier for å konstruere biobasert infrastruktur i det ytre rom – en dristig og ambisiøs innsats.

Kjernen i Robsons forskning ligger i å bruke en prosess kalt mikrobielt indusert karbonatutfelling (MICP) for å lage byggematerialer. Denne prosessen innebærer å utnytte kraften til bakterier for å produsere en kalksteinlignende substans kjent som kalsiumkarbonatutfelling. Ved å bruke dette naturlige stoffet blir det mulig å lime sammen partikler og generere solide «bio-mursteiner» som fungerer som solide landingsflater og bygningsstrukturer i utenomjordiske miljøer.

Tradisjonelt bruker geotekniske ingeniører på jorden MICP til konstruksjonsformål. Imidlertid anerkjente Robson potensialet for å tilpasse denne teknikken for romapplikasjoner. Hun oppdaget at ureahydrolyse, en metabolsk prosess som vanligvis brukes i MICP, kan forsterkes av visse bakterier som finnes i hveteavlinger. Disse bakteriene har en bemerkelsesverdig evne til å konsumere ammoniakk, et viktig biprodukt av ureahydrolyseprosessen, noe som gjør den tryggere og mer bærekraftig for bruk i verdensrommet.

Ved å introdusere disse ammoniakkforbrukende bakteriene i MICP-prosessen for romfart, har Robson som mål å oppnå to hovedmål. For det første søker hun å eliminere utslipp av giftig ammoniakk, som ville være farlig for astronauter. For det andre håper hun å optimere systemet slik at mindre urea må tilføres, og dermed gjøre prosessen mer effektiv og kostnadseffektiv.

De potensielle implikasjonene av Robsons forskning strekker seg langt utover å skape solide strukturer i rommet. Denne innovative tilnærmingen tar også opp to kritiske problemer: avfallshåndtering og matproduksjon. Urea, en komponent i menneskelig avfall, kan brukes som en verdifull ressurs for å gi næring til planter. Gjennom nitrogensyklusen kan bioklossene skapt av bakterier hjelpe til med å dyrke avlinger med begrensede ressurser, gi næring for fremtidig romutforskning og potensielt til og med opprettholde menneskeliv.

Robsons prosjekt, med tittelen "Biomaterials for Space Missions — Evaluating Nitrogen Cycling of Microbially Induced Carbonate Precipitation in Lunar Soil Simulant," startet i juni i regi av NC Space Grant. Med lovende resultater baner forskningen hennes vei for en fremtid der biobasert infrastruktur og bærekraftig ressursutnyttelse spiller en viktig rolle i romfart.

FAQ:

Spørsmål: Hva er mikrobielt indusert karbonatutfelling (MICP)?

A: MICP er en prosess der bakterier produserer en kalksteinlignende substans kalt kalsiumkarbonatutfelling, som kan brukes til å lage solide materialer.

Spørsmål: Hvordan bidrar bakterier til romfart?

A: Bakterier kan utnyttes til å produsere biomurstein, som fungerer som byggematerialer for infrastruktur i rommiljøer.

Spørsmål: Hva er ureahydrolyse?

A: Ureahydrolyse er en metabolsk prosess der bakterier bryter ned urea til ammoniakk og karbonat.

Spørsmål: Hvordan adresserer Micaela Robsons forskning avfall og matproduksjon i verdensrommet?

A: Ved å bruke bakterier til å konsumere ammoniakk og gjenbruke urea, muliggjør Robsons forskning etableringen av et nitrogensyklussystem som maksimerer ressursutnyttelsen i verdensrommet, inkludert utnyttelse av menneskelig avfall for plantevekst.