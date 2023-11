Babyers bemerkelsesverdige oppfatning av kroppen og omgivelser

By

En fersk studie utført av University of Birmingham har oppdaget at babyer så unge som fire måneder gamle har en bemerkelsesverdig evne til å forstå hvordan kroppen deres samhandler med verden rundt dem. Denne banebrytende forskningen utført av Birmingham BabyLab kaster nytt lys over utviklingen av selvbevissthet hos spedbarn og fremhever deres medfødte kognitive evner.

Studien involverte eksperimenter med babyer i alderen fire og åtte måneder. Spedbarnene ble presentert med en ball på en skjerm som beveget seg enten nærmere eller lenger bort fra dem. Overraskende nok, da ballen nærmet seg det nærmeste punktet på skjermen, opplevde babyene en liten vibrasjon på hendene. Hjerneaktivitet ble nøye overvåket under disse eksperimentene, og funnene var virkelig fascinerende.

Resultatene viste at selv ved bare fire måneder gamle, viste babyer økt somatosensorisk (taktil) hjerneaktivitet når en berøring ble innledet av en gjenstand som beveget seg mot dem. Dette antyder at spedbarn har en naturlig evne til å sanse omgivelsene og forstå hvordan kroppen deres samhandler med rommet rundt dem. Dette konseptet er kjent som peripersonlig rom, og det spiller en avgjørende rolle i deres tidlige utvikling.

Dr. Giulia Orioli, hovedforsker og stipendiat i psykologi ved University of Birmingham, forklarte at funnene indikerer babyers evne til å knytte sammenhenger mellom det de ser og det de føler. Dette betyr at selv før babyer har lært å strekke seg etter gjenstander, er deres multisensoriske hjerne koblet til å forstå rommet rundt dem og hvordan kroppen deres samhandler med det.

Studien så også på hvordan eldre babyer, i en alder av åtte måneder, reagerte på uventede berøringer. Interessant nok, når berøringen på hendene deres fulgte ballen som beveget seg bort fra dem på skjermen, viste hjerneaktiviteten deres tegn til overraskelse. Dette tyder på at når babyer utvikler seg gjennom det første leveåret, utvikler hjernen deres en mer sofistikert bevissthet om kroppens posisjon i forhold til omgivelsene.

Disse funnene, publisert i Scientific Reports i november 2023, gir verdifull innsikt i den tidlige utviklingen av selvbevissthet hos spedbarn. Som professor Andrew Bremner, en utviklingspsykolog, bemerket, viser studien at babyer konstruerer en mer avansert forståelse av hvordan kroppen deres eksisterer i rommet rundt dem mens de fortsetter å vokse og utforske verden.

Spørsmål og svar

1. Kan babyer helt ned til fire måneder gamle forstå hvordan kroppen samhandler med omgivelsene?

Ja, ifølge en studie utført av University of Birminghams Birmingham BabyLab, har babyer så unge som fire måneder gamle den bemerkelsesverdige evnen til å forstå hvordan kroppen deres samhandler med verden rundt dem. Dette tyder på at spedbarn har en naturlig kapasitet til å sanse omgivelsene og forstå kroppens forhold til rommet rundt seg.

2. Hva er perpersonlig rom?

Peripersonlig rom refererer til området av rom som umiddelbart omgir et individs kropp. Det representerer området der de kan samhandle med objekter og er avgjørende for deres oppfatning og bevissthet om den ytre verden.

3. Hvordan endres babyers bevissthet om kroppens posisjon etter hvert som de vokser?

Studien viste at etter hvert som babyer utvikler seg gjennom det første leveåret, utvikler hjernen deres en mer sofistikert bevissthet om kroppens posisjon i forhold til omgivelsene. Eldre babyer, i en alder av åtte måneder, viste tegn til overraskelse når de ble berørt etter å ha opplevd at objektet beveget seg bort fra dem på en skjerm. Dette antyder en dypere forståelse av kroppens posisjon og bevegelse i miljøet mens de fortsetter å utvikle seg.