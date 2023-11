Ny forskning avslører babyers tidlige følelse av kropp og rom

En banebrytende studie utført av University of Birmingham har funnet ut at babyer helt ned til fire måneder gamle har evnen til å oppfatte kroppen sin i forhold til rommet rundt seg. Forskningen, publisert i dag i Scientific Reports, gir verdifull innsikt i utviklingen av selvbevissthet hos spedbarn.

I studien eksponerte eksperter fra Birmingham BabyLab babyer for en bevegelig ball på en skjerm som enten nærmet seg eller beveget seg bort fra dem. Da ballen nærmet seg babyene på skjermen, ble de utsatt for en mild vibrasjon (referert til som en "berøring") på hendene, mens hjerneaktiviteten ble overvåket. Datainnsamlingen fant sted ved Goldsmiths, University of London.

Funnene indikerer at fra så tidlig som fire måneder gamle, viser babyer økt hjerneaktivitet i det somatosensoriske (taktile) området når en berøring følger en gjenstand som beveger seg mot dem. Dette antyder at selv før de lærer å strekke seg etter gjenstander, er babyers hjerner allerede koblet til å etablere forbindelser mellom visuelle stimuli og taktile sensasjoner, slik at de kan forstå deres samhandling med det omkringliggende rommet. Dette fenomenet er ofte kjent som peripersonlig rom.

Dr. Giulia Orioli, hovedforsker fra University of Birmingham, forklarer: "Vår studie viser at tidlig i spedbarnsalderen har babyer den iboende evnen til å oppfatte og forstå deres kroppslige tilstedeværelse i rommet rundt dem. Som voksne bruker vi flere sanser for å skjelne vår plassering i rommet og forutsi vår interaksjon med objekter. Oppdagelsen av at babyer viser disse evnene på et så tidlig stadium reiser spennende spørsmål om i hvilken grad disse ferdighetene er lært eller medfødt."

Studien undersøkte også hvordan eldre babyer, rundt åtte måneder gamle, reagerer på uventede berøringer. Når berøringen ble innledet av at ballen beveget seg bort fra dem på skjermen, viste babyenes hjerneaktivitet tegn til overraskelse. Professor Andrew Bremner, spesialist i utviklingspsykologi, bemerker: "Denne observasjonen av overraskelsesresponser hos eldre spedbarn antyder at berøringen var uventet på grunn av den visuelle retningen til objektets bevegelse. Det indikerer at når babyer utvikler seg gjennom det første året, får hjernen deres en mer sofistikert bevissthet om deres kroppslige eksistens i omgivelsene.»

I videre undersøkelser planlegger forskerne å involvere deltakere i ulik alder, inkludert både yngre og eldre individer. Ved å undersøke hjerneaktivitet hos voksne håper de å kaste lys over banen til spedbarns utvikling av multisensoriske evner. Dessuten tar de sikte på å finne ut om nyfødte allerede viser tidlige tegn på disse evnene.

Dr. Orioli avslutter med å fremheve utfordringene ved å studere nyfødte, men uttrykker optimisme om de potensielle oppdagelsene: «Å jobbe med nyfødte utgjør unike utfordringer siden de bruker mesteparten av tiden på å sove og spise. Ikke desto mindre gjør vi fremskritt med å forske på denne aldersgruppen, og det vil være virkelig fascinerende å finne ut om babyer som bare er noen få dager gamle har en rudimentær bevissthet om kroppene sine i rommet. I så fall ser vi kanskje inn i opprinnelsen til menneskelig bevissthet.»

Spørsmål og svar

Spørsmål: Hva er perpersonlig rom?

Peripersonlig rom refererer til området umiddelbart rundt et individs kropp, der de oppfatter og samhandler med objekter.

Spørsmål: Er babyer født med en følelse av selvbevissthet?

Mens selvbevissthet fortsetter å utvikle seg gjennom spedbarnsalderen og tidlig barndom, tyder forskning på at babyer viser tidlige tegn på selvbevissthet, som å gjenkjenne sin egen refleksjon, fra rundt 18 måneders alder.

Spørsmål: Hvordan måler forskere hjerneaktivitet hos spedbarn?

Forskere bruker vanligvis ikke-invasive teknikker som elektroencefalografi (EEG) for å måle hjerneaktivitet hos spedbarn. EEG bruker elektroder plassert i hodebunnen for å oppdage de elektriske signalene som genereres av hjernen.