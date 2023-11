Ny forskning avslører tidlig utvikling av romlig bevissthet hos babyer

En fersk studie utført av forskere ved University of Birmingham har avslørt at babyer så unge som fire måneder gamle har en unik følelse av hvordan kroppen deres samhandler med det omkringliggende rommet. Dette banebrytende funnet kaster lys over den tidlige utviklingen av selvbevissthet hos spedbarn.

Studien, publisert i Scientific Reports, innebar å vise babyer en ball i bevegelse på en skjerm som nærmet seg eller beveget seg bort fra dem. Samtidig fikk babyene en forsiktig berøring på hendene mens hjerneaktiviteten ble overvåket med en EEG-hette. Datainnsamlingen for studien fant sted ved Goldsmiths, University of London.

Ved å analysere hjerneaktiviteten til spedbarnene, oppdaget forskerne at selv ved bare fire måneder gamle, viser babyer økt somatosensorisk (taktil) hjerneaktivitet når en berøring innledes av et objekt som beveger seg mot dem. Dette tyder på at spedbarn fra en tidlig alder er i stand til å sanse og forstå det romlige forholdet mellom seg selv og objekter i miljøet. Dette fenomenet blir ofte referert til som peripersonlig rom.

Hovedforsker Dr. Giulia Orioli, stipendiat i psykologi ved University of Birmingham, uttrykte at disse funnene utfordrer forestillingen om at disse evnene utelukkende er lært og fremhever muligheten for at de kan være medfødt hos mennesker. Hun kommenterte videre, "Denne tidlige utviklingen av romlig bevissthet hos spedbarn reiser spennende spørsmål om opprinnelsen og naturen til menneskelig bevissthet."

Videre undersøkte studien hvordan uventede berøringer påvirket eldre babyer, spesielt de i alderen åtte måneder. Forskerne oppdaget at når berøringen på hånden deres ble innledet av at ballen på skjermen beveget seg bort fra dem, viste babyene tegn på overraskelse i hjerneaktiviteten. Dette indikerer at etter hvert som spedbarn utvikler seg gjennom sitt første leveår, blir forståelsen av kroppens plassering i rommet mer sofistikert.

Den neste fasen av forskningen tar sikte på å inkludere deltakere både yngre og eldre enn de i den nåværende studien. Innsikten oppnådd ved å studere hjerneaktivitet hos voksne kan gi verdifull informasjon om utviklingsbanen til spedbarn. I tillegg er forskerne ivrige etter å undersøke om det er tidlige indikasjoner på disse "multisensoriske" evnene hos nyfødte babyer.

Dr. Orioli avsluttet med å erkjenne utfordringene ved å jobbe med nyfødte, men uttrykte begeistring over potensialet til å studere enda yngre spedbarn og undersøke om grunnlaget for romlig bevissthet eksisterer hos nyfødte. Å avdekke disse tidlige utviklingene hos babyer kan gi betydelig innsikt i vår forståelse av menneskelig bevissthet.

FAQ:

Spørsmål: Hva avslørte studien fra University of Birmingham?

A: Studien viste at babyer så unge som fire måneder gamle har en følelse av hvordan kroppen deres samhandler med rommet rundt dem.

Spørsmål: Hvordan ble studien utført?

A: Studien innebar å vise babyer en bevegelig ball på en skjerm mens de samtidig ga en forsiktig berøring til hendene. Hjerneaktivitet ble overvåket ved hjelp av en EEG-hette.

Spørsmål: Hva er perpersonlig rom?

A: Peripersonlig rom refererer til en persons oppfatning av rommet umiddelbart rundt kroppen.

Spørsmål: Hva fant studien om eldre babyer?

A: Studien fant at eldre babyer, åtte måneder gamle, viste tegn til overraskelse når en berøring på hånden ble innledet av ballen som beveget seg bort fra dem på skjermen.

Spørsmål: Hva er de neste trinnene for forskerne?

A: Forskerne planlegger å inkludere yngre og eldre deltakere i fremtidige studier og undersøke om nyfødte babyer viser tidlige tegn på disse "multisensoriske" evnene.