Ny studie antyder at den største asteroideeffektstrukturen ligger under det sørlige New South Wales

Forskere har nylig oppdaget det som kan være den største asteroide-nedslagsstrukturen på jorden, begravd under Murray-bassenget i Sør-New South Wales, Australia. Selv om det ennå ikke er bekreftet, er dette mistenkte nedslagskrateret estimert til å være rundt 520 km i diameter, noe som gjør det nesten tre ganger større enn Vredefort-nedslagsstrukturen i Sør-Afrika, som for tiden regnes som den største.

Forskerne fra University of New South Wales mener at Deniliquin-strukturen, som den har blitt kalt, kunne ha blitt dannet for omtrent 420 millioner år siden av et massivt asteroidenedslag. Hvis hypotesen deres viser seg å være sann, vil den omskrive rekordbøkene, og overgå til og med det beryktede Chicxulub-krateret i Mexico, kjent for å avslutte dinosaurenes regjeringstid, som spenner over omtrent 150 km i bredden.

Asteroidekolleksjonsstrukturer kan være utfordrende å identifisere, siden de ofte forblir skjult under sedimentlag eller er skjult på grunn av erosjon. Imidlertid har forskere nylig oppdaget nye metoder for å oppdage disse strukturene ved å analysere magnetiske mønstre. Deniliquin-strukturen ble oppdaget basert på disse mønstrene, og ga sterke bevis på dens eksistens.

Videre er det kjent at asteroidekollisjoner faller sammen med betydelige masseutryddelseshendelser gjennom historien, for eksempel den som utslettet dinosaurene. Denne siste oppdagelsen antyder at Jorden og andre planeter i vårt solsystem ble utsatt for et større antall påvirkninger inntil for omtrent 3.2 milliarder år siden. For tiden er det 38 bekreftede og 43 potensielle påvirkningsstrukturer på jorden, alt fra små kratere til store nedgravde strukturer.

Når forskerne fortsetter sin undersøkelse, gjenstår det å se om Deniliquin-strukturen vil bli offisielt anerkjent som den største asteroide-nedslagsstrukturen på jorden. Utgraving og studier av dette kolossale krateret kan gi uvurderlig innsikt i vår planets historie og rollen til kosmiske påvirkninger i utformingen av dens geologiske og biologiske evolusjon.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Hva er Deniliquin-strukturen?

Deniliquin-strukturen er et mistenkt asteroide-nedslagskrater som ligger under Murray-bassenget i Sør-New South Wales, Australia. Hvis det bekreftes, vil det bli den største kjente asteroide-nedslagsstrukturen på jorden.

2. Hvor stor er Deniliquin-strukturen sammenlignet med andre nedslagskratere?

Deniliquin-strukturen er beregnet til å være rundt 520 km i diameter, noe som gjør den nesten tre ganger større enn den nåværende største kjente påvirkningsstrukturen, Vredefort-støtstrukturen i Sør-Afrika.

3. Hvor gammel er Deniliquin-strukturen?

Forskere mener at Deniliquin-strukturen ble dannet for omtrent 420 millioner år siden av en asteroide.

4. Hvordan oppdages asteroidekolleksjonsstrukturer?

Asteroide nedslagsstrukturer kan være utfordrende å identifisere, men kan oppdages gjennom ulike metoder, inkludert å analysere magnetiske mønstre på jordoverflaten.

5. Hva er betydningen av asteroide nedslagsstrukturer?

Asteroidevirkningsstrukturer gir verdifull innsikt i den geologiske og biologiske historien til planeten vår. De er ofte assosiert med masseutryddelseshendelser og har spilt en betydelig rolle i å forme jordens evolusjon.