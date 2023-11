Aurora på Uranus gir innsikt i planetariske magnetfelt

Astronomer fra University of Leicester har gjort en banebrytende oppdagelse. For første gang har de bekreftet eksistensen av en infrarød nordlys på Uranus. Dette betydningsfulle funnet kaster ikke bare lys over mysteriene rundt magnetfeltene til planeter i vårt solsystem, men reiser også spennende muligheter om potensialet for liv i andre fjerne verdener.

Studiet av Uranus' infrarøde (IR) aurora har pågått siden 1992, med tidligere observasjoner begrenset til dets ultrafiolette (UV) aurorae. Forskerne brukte spesifikke bølgelengder av lys som sendes ut fra planeten for å fange disse infrarøde nordlysmålingene, og ga enestående innsikt i planetens atmosfære og magnetfelt.

En av nøkkelfaktorene som gjør Uranus og Neptun unike i vårt solsystem er deres feiljusterte magnetfelt. Forskere har lenge vært forvirret over hvorfor disse magnetfeltene ikke stemmer overens med planetenes rotasjonsakser. Det nyoppdagede nordlyset på Uranus kan ha nøkkelen til å forstå dette fenomenet.

Aurorae dannes når ladede partikler i atmosfæren kolliderer med en planets magnetfeltlinjer. På jorden resulterer dette i det fryktinngytende nord- og sørlyset. På planeter som Uranus, hvor atmosfæren hovedsakelig består av hydrogen og helium, sender nordlyset imidlertid ut lys i det infrarøde spekteret.

Ved å analysere utslippslinjene i det infrarøde nordlyset, klarte forskerne å bestemme variasjoner i H3+ tetthet i Uranus atmosfære. Denne tetthetsøkningen, kombinert med liten endring i temperatur, bekrefter tilstedeværelsen av en infrarød nordlys. Disse funnene forbedrer ikke bare vår forståelse av magnetfeltene til ytre planeter, men lover også å identifisere andre potensielt beboelige verdener.

Hovedforfatter Emma Thomas, en doktorgradsstudent ved University of Leicester, forklarer at den energiske nordlyset kan være ansvarlig for de høyere temperaturene som er observert på gassgigantiske planeter som Uranus. Denne oppdagelsen gir en spennende mulighet til å undersøke sammenhengen mellom nordlys, magnetiske felt og atmosfæriske egenskaper på eksoplaneter ytterligere.

Dette gjennombruddet markerer kulminasjonen av 30 års forskning på Uranus sine nordlys og åpner opp et nytt kapittel i vår utforskning av disse fascinerende fenomenene. Kunnskapen oppnådd fra å studere isgigantiske nordlys vil utdype vår forståelse av planetariske magnetiske felt i vårt solsystem, samt informere fremtidige undersøkelser på eksoplaneter og til og med selve jorden.

FAQ

Hva er en nordlys?

En nordlys er en naturlig lysvisning som oppstår når ladede partikler fra solen kolliderer med en planets atmosfære, og skaper fargerike og lysende fenomener.

Hvorfor er magnetfeltene til Uranus og Neptun feiljustert?

Forskere har ennå ikke helt forstått hvorfor Uranus og Neptun har feiljustert magnetiske felt. Dette er fortsatt et pågående forskningstema.

Hvordan bekreftet forskerne eksistensen av det infrarøde nordlyset på Uranus?

Forskerne brukte spesifikke bølgelengder av lys som sendes ut fra Uranus for å fange infrarøde nordlysmålinger. Ved å analysere disse målingene var de i stand til å fastslå tilstedeværelsen av den infrarøde nordlyset.

Hva kan det å studere Uranus sin nordlys fortelle oss om andre planeter?

Å studere Uranus sin nordlys gir innsikt i sammenhengen mellom magnetiske felt og atmosfæriske egenskaper på eksoplaneter. Denne kunnskapen kan hjelpe forskere med å forutsi den potensielle beboeligheten til andre verdener.