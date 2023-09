Bruke atomklokker for å oppdage mørk materie

Forskere fra University of Sussex og National Physical Laboratory i Storbritannia har foreslått en ny måte å oppdage visse lavmassepartikler som kan være en del av den unnvikende mørke materien. Mørk materie, selv om den ikke er direkte observert, er kjent for å ha effekter på universet som ikke kan forklares av våre nåværende fysikkmodeller.

Forskerne foreslår at atomklokker, som er kjent for sin enestående nøyaktighet i tidtaking, kan brukes til å oppdage disse partiklene. Atomklokker måler de små oscillasjonene til atomer når de går mellom energitilstander. Enhver forstyrrelse forårsaket av en ultralett mørk materiepartikkel som samhandler med vanlige materiepartikler kan potensielt oppdages av disse klokkene.

Studien foreslo først teoretiske modeller for å måle variasjoner i atomklokketiden. For å validere tilnærmingen deres tok forskerne deretter avlesninger fra eksisterende atomklokker. Det neste trinnet vil være å sette opp et eksperiment der to atomklokker kan sammenlignes, hvor den ene er mer utsatt for variasjoner i fundamentale konstanter.

I denne spesielle studien ble to grunnleggende konstanter undersøkt: finstrukturkonstanten og elektron-til-proton-masseforholdet. Begge disse konstantene kan bli forstyrret av interaksjoner med visse ultralette partikler, for eksempel den hypotetiske aksionen, som er teoretisert å være ansvarlig for mørk materies effekter. Ved å måle omfanget av disse forstyrrelsene, kan tilstedeværelsen av partiklene potensielt indikeres.

Atomklokker har vidtrekkende bruksområder utover tidtaking. De har blitt brukt til å studere gravitasjonsrødforskyvning, utforske kvantefysikk og undersøke måter å overføre og lagre kvanteinformasjon. Nå, med muligheten for å bruke atomklokker som mørk materiedetektorer, kan disse instrumentene åpne opp for et nytt forskningsområde.

Forskerne understreker at funnene deres ikke er avhengige av allerede eksisterende teorier, og modellene de har utviklet har fleksibiliteten til å kunne brukes på andre uforklarlige fenomener. Studien, som har blitt publisert i New Journal of Physics, gir en lovende vei for å observere og forstå den gåtefulle mørke materien.

Definisjoner:

– Atomklokker: Instrumenter som måler tid ved hjelp av oscillasjonene til atomer når de beveger seg mellom energitilstander, kjent for sin eksepsjonelle nøyaktighet.

– Mørk materie: En mystisk form for materie som ikke sender ut, absorberer eller reflekterer lys, og hvis eksistens er utledet fra gravitasjonseffekter på synlig materie.

– Fundamentale konstanter: Verdier som beskriver universets lover, for eksempel finstrukturkonstanten og elektron-til-proton-masseforholdet.

– Axion: En hypotetisk partikkel som er en potensiell kandidat for mørk materie.

kilder:

– University of Sussex

– Nasjonalt fysisk laboratorium

– New Journal of Physics