AWE-oppdrag: Å låse opp mysteriene til atmosfæriske bølger fra verdensrommet

NASAs kommende Atmospheric Waves Experiment (AWE)-oppdrag skal lanseres i november 2023, med sikte på å kaste lys over den fascinerende verden av atmosfæriske bølger ved hjelp av et kosmisk fenomen kjent som luftglød. Konstruert av det anerkjente Utah State Universitys Space Dynamics Laboratory, vil AWE festes til utsiden av den internasjonale romstasjonen, og gi enestående innsikt i disse gåtefulle bølgene.

Atmosfæriske gravitasjonsbølger (AGW) er bølger i luften som hovedsakelig stammer fra intense værhendelser som tornadoer, orkaner og tordenvær. Disse bølgene kan løfte lommer med tett luft opp i atmosfæren før de går ned, og etterlater karakteristiske krusningsmønstre i skyene. AGW-er stopper imidlertid ikke der – de fortsetter sin reise ut i verdensrommet, og bidrar til det stadig skiftende romværet som kan påvirke satellitt- og kommunikasjonssignaler.

AWEs banebrytende oppdrag er sentrert rundt måling av AGW-er i en høyde på rundt 54 kilometer, nærmere bestemt ved mesopausen – grenseområdet mellom jordens atmosfære og verdensrommet. Ved å observere mesopausen ved hjelp av infrarødt lys, vil AWE kvantifisere størrelsen, kraften og spredningen av AGW-er på en måte som aldri har blitt oppnådd før. Den avanserte teknologien er i stand til å oppdage kortere krusninger i luftglød som tidligere ble savnet av andre oppdrag.

Ruth Lieberman, AWE-oppdragsforsker ved NASAs Goddard Space Flight Center, fremhever det unike ved dette oppdraget, og understreker at AWE vil være i stand til å løse bølger i en finere horisontal skala sammenlignet med andre satellitter. Denne evnen vil forbedre vår forståelse av den intrikate dynamikken til AGW-er og deres innvirkning på den øvre atmosfæren.

Hjertet av AWEs oppdrag ligger innenfor dets Advanced Mesospheric Temperature Mapper (AMTM) instrument. AMTM består av fire teleskoper, og vil skanne mesopausen og måle lysstyrken ved bestemte bølgelengder. Ved å analysere den relative lysstyrken til forskjellige bølgelengder, vil AWE lage temperaturkart og avsløre bevegelsen til AGW-er gjennom atmosfæren.

Dette banebrytende oppdraget er ikke bare et vitenskapelig forsøk, men også et avgjørende skritt mot å forstå hvordan jordens vær interagerer med romværet. Det har enorm betydning for feltet satellittkommunikasjon og sporing i bane. Med sitt enestående perspektiv fra den internasjonale romstasjonen, har AWE som mål å dele sine verdifulle data og funn med det vitenskapelige samfunnet og publikum.

For å dykke dypere inn i detaljene ved AWE-oppdraget og dets banebrytende oppdagelser, besøk det offisielle nettstedet for AWE-oppdraget på [URL]. Lås opp mysteriene til atmosfæriske bølger og se virkningen av AGW-er som aldri før.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er atmosfæriske bølger?

Atmosfæriske bølger, også kjent som atmosfæriske gravitasjonsbølger (AGW), er bølger i luften som stammer fra intense værhendelser, som tornadoer, orkaner og tordenvær. Disse bølgene kan forplante seg fra den nedre atmosfæren og helt ut i verdensrommet. Hvordan måler AWE atmosfæriske bølger?

AWE måler atmosfæriske bølger ved å registrere variasjoner i luftglød ved bruk av infrarødt lys. Instrumentet kalt Advanced Mesospheric Temperature Mapper (AMTM) skanner mesopausen og måler lysstyrken ved bestemte bølgelengder. Ved å analysere den relative lysstyrken til forskjellige bølgelengder, lager AWE temperaturkart som avslører bevegelsen til atmosfæriske bølger. Hva er betydningen av å studere atmosfæriske bølger?

Å studere atmosfæriske bølger er avgjørende for å forstå de komplekse interaksjonene mellom jordas vær og romvær. Det kan hjelpe forskere med å forstå virkningen av atmosfæriske bølger på satellittkommunikasjon og sporing i bane. Hvordan vil AWEs funn bli delt?

Etter installasjonen på den internasjonale romstasjonen, har AWE-oppdragsteamet som mål å dele instrumentets data og resultater med vitenskapsmiljøet og publikum, og fremme en større forståelse av atmosfæriske bølger og deres effekter.