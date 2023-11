Asteroidesporing: NASAs PDCO på utkikk etter nærme tilnærminger

NASAs Defense Coordination Office (PDCO) fortsetter sin flittige overvåking av Near-Earth Objects (NEOs), med den nylige utgivelsen av informasjon om en passerende asteroide. 21. november forventes Asteroid 2023 VW5 å komme innenfor 1.7 millioner kilometer fra Jorden. Selv om den ikke er klassifisert som en potensielt farlig asteroide, vil denne rombergarten gi et nærmøte.

Asteroid 2023 VW5, et medlem av Aten-gruppen av asteroider, deler egenskaper med Earth-crossing Near-Earth Asteroids (NEA) med semi-hovedakser som er mindre enn jordens. Disse NEA-ene ble oppkalt etter den første i sitt slag, asteroiden 2062 Aten, og ble opprinnelig identifisert av den amerikanske astronomen Eleanor Helin i 1976 ved Palomar-observatoriet.

Med en bredde på omtrent 89 fot er Asteroid 2023 VW5 sammenlignbar i størrelse med et fly. Mens dimensjonene overstiger de til Chelyabinsk-asteroiden, som forårsaket ødeleggelse i Russland i 2013, utgjør denne nærmer seg rombergarten ingen trussel mot menneskeheten på grunn av sin relativt lille størrelse.

Overraskende nok er dette ikke første gang Asteroid 2023 VW5 kommer nær jorden. Registrert historie viser at 4. september 1901 passerte asteroiden planeten vår i en avstand på 69 millioner kilometer. Etter passasjen 21. november 2021 vil neste nærtilløp finne sted 26. august 2026, i en avstand på 36 millioner kilometer.

Astronomer og forskere bruker ulike teknikker, inkludert bruk av algoritmer, for å oppdage og spore asteroider. Forskere fra University of Washington publiserte en studie som avslører oppdagelsen av en potensielt farlig asteroide ved hjelp av en algoritme kalt HelioLinc3D. Under algoritmens testing på Hawaii oppdaget den Asteroid 2022 SF289, en kolossal rombergart som måler nesten 600 fot i bredden. Til tross for sin størrelse utgjør denne asteroiden ingen umiddelbar fare for jorden.

HelioLinc3D-algoritmen er avhengig av Rubins omfattende datasett for å identifisere og overvåke asteroider. Gjennom disse avanserte teknikkene kan forskere fortsette å forbedre vår forståelse og beredskap for potensielle himmelske trusler.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Spørsmål: Hva er et Near-Earth Object (NEO)?

A: Et nærjordobjekt (NEO) er enhver asteroide eller komet som kommer innenfor 1.3 astronomiske enheter (omtrent 195 millioner kilometer) fra jorden.

Spørsmål: Hva er en potensielt farlig asteroide?

A: En potensielt farlig asteroide (PDA) er en asteroide som kan utgjøre en trussel mot jorden på grunn av dens størrelse og nærhet.

Spørsmål: Hvordan spores asteroider?

A: Astronomer bruker forskjellige metoder for å spore asteroider, inkludert bakkebaserte teleskoper, rombaserte observatorier og algoritmer som analyserer data for å identifisere og forutsi banene deres.

Spørsmål: Hva er betydningen av Aten-gruppen av asteroider?

A: Aten-gruppen av asteroider er en kategori av jord-kryssende nær-jord-asteroider (NEA) med baner mindre enn jordens. De er oppkalt etter den første oppdagede asteroiden av denne typen, 2062 Aten.

Spørsmål: Hvordan hjelper algoritmer til å oppdage asteroider?

Sv: Algoritmer, som HelioLinc3D, bruker store datasett for å identifisere og spore asteroider. Ved å analysere mønstre og baner hjelper disse algoritmene forskere i deres pågående arbeid med å overvåke potensielle trusler fra verdensrommet.