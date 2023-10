Er det en skjult planet i Kuiperbeltet?

Astrofysikere i Japan har nylig presentert bevis som tyder på eksistensen av en annen jordlignende planet som gjemmer seg i Kuiperbeltet. Dette beltet består av en ring av isete gjenstander som ligger i de ytre delene av solsystemet vårt, rett etter Neptuns bane.

Patryk Sofia Lykawka fra Kindai University og Takashi Ito fra National Astronomical Observatory of Japan har observert oppførselen til forskjellige objekter i Kuiperbeltet, noe som har fått dem til å tro at en liten planet kan være skjult blant dem. Denne potensielle planeten anslås å ha en masse som er 1.5 til 3 ganger større enn jordens. Ligger i en avstand på omtrent 500 astronomiske enheter (AU) fra solen i den spredte skiveregionen i Kuiperbeltet, kan denne hypotetiske planeten være nærmere oss enn den foreslåtte planeten ni som befinner seg i de ytre områdene av solsystemet.

Kuiperbeltet inneholder en rekke asteroider, kometer, rombergarter og isete fragmenter som strekker seg fra rundt 30 AU til 50 AU. Selv om det er utfordrende å observere og studere disse objektene på grunn av deres enorme avstand fra Jorden, utforsker astrofysikere kontinuerlig denne regionen for potensielle funn.

Forskningen publisert i The Astronomical Journal fremhever anomalier i oppførselen til visse objekter i Kuiperbeltet. Disse anomaliene antyder tilstedeværelsen av en usett planet som utøver gravitasjonspåvirkning på de omkringliggende objektene. Mens eksistensen av denne skjulte planeten ennå ikke er bekreftet, peker bevisene som er samlet på muligheten for at en annen jordlignende planet eksisterer i vårt solsystem.

Ytterligere forskning og observasjon er nødvendig for å bekrefte eksistensen av denne planeten og gi mer nøyaktige data om dens egenskaper og egenskaper. Oppdagelsen av en annen jordlignende planet i Kuiperbeltet ville ha betydelige implikasjoner for vår forståelse av planetarisk dannelse og potensialet for utenomjordisk liv.

kilder:

– The Astrophysical Journal: “A Hidden Giant Planet on a Wide Orbit in the Solar System” av Patryk Sofia Lykawka og Takashi Ito.