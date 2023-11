Ny innsikt i de mystiske forsvinnende stjernene

Et team av spanske astronomer fra Center for Astrobiology (CAB) i Madrid har nylig fordypet seg i et av stjernekikkings mest gåtefulle fenomener – forsvinningen av tre klare stjerner fotografert på California-himmelen i 1952, bare for å forsvinne bare timer senere. Mens tidligere forsøk på å forklare denne særegne hendelsen ikke har klart å overbevise det vitenskapelige samfunnet, presenterer denne nye studien ny innsikt i mysteriet.

Astronomene foreslår flere plausible forklaringer på den "trippel forbigående" hendelsen, og begrenser mulighetene gjennom nøye analyse. Imidlertid er det nødvendig å fange en lignende hendelse med moderne teleskoper for å bekrefte hypotesene deres. Dessverre har den unnvikende naturen til dette fenomenet gjort det utfordrende å samle betydelig bevis gjennom årene.

En spennende teori fremsatt av forskerne antyder at en gravitasjonslinse er involvert. De spekulerer i at et forbipasserende svart hull midlertidig forvrengte bildet av en svak stjerne, noe som resulterte i tre synlige stjerner i en kort periode – en kosmisk illusjon. Imidlertid kommer denne forklaringen med visse kompleksiteter, for eksempel kravet om en betydelig populasjon av massive objekter med linselignende egenskaper, som kan produsere lignende forbigående hendelser.

Forskerne vurderte også muligheten for at de første observasjonene ikke var stjerner i det hele tatt, men andre himmellegemer. Disse lyspunktene var ifølge beregninger lokalisert i en avstand tilsvarende seks astronomiske enheter (AU) fra jorden. Denne nærheten antyder at de kan ha sin opprinnelse fra utkanten av solsystemet vårt, kanskje fra objekter som krysser Oortskyen.

Interessant nok foreslår en annen plausibel beretning at de unormale observasjonene kanskje ikke er astronomiske i det hele tatt. De nærliggende atomvåpentestene utført i New Mexico i løpet av den perioden kunne ha forurenset de fotografiske platene, noe som førte til illusjonen om de forsvunne stjernene.

Til tross for deres iherdige innsats, kunne ikke Solanos team definitivt fastslå den sanne årsaken til fenomenet. Som de konkluderte, vil bare tid og fremskritt innen teleskopteknologi gi muligheten til å løse denne 70 år gamle gåten. Inntil da forblir mysteriet med de forsvinnende stjernene innhyllet i usikkerhet, i påvente av neste kosmiske begivenhet som vil kaste lys over denne fengslende himmelske gåten.

