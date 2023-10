Kraftig radioutbrudd oppdaget fra fjern galakse

Astronomer har gjort en banebrytende oppdagelse ved å oppdage en rask radioutbrudd (FRB) fra en fjern galakse som reiste åtte milliarder lysår for å nå jorden. Denne spesielle FRB er kraftigere og stammer fra mye lenger unna enn noen tidligere registrert, etter å ha skjedd da universet var mindre enn halvparten av sin nåværende alder. Årsaken til FRB er fortsatt et mysterium, med teorier som spenner fra fremmede liv til magnetarer, som er svært magnetiske døde stjerner.

Radioutbruddet ble oppdaget av Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) radioteleskop i Vest-Australia. Den frigjorde like mye energi på under et millisekund som solen sender ut over 30 år. Mens hundretusenvis av FRB kan forekomme på himmelen daglig, har bare rundt tusen blitt oppdaget, med opprinnelsen til bare 50 identifisert. For å spore kilden til det siste utbruddet, brukte astronomer Very Large Telescope i Chile og fant ut at det kom fra en galakse som kan ha smeltet sammen med andre galakser, og potensielt skapt magnetaren.

Bortsett fra å avdekke mysteriet med FRB-er, håper forskerne å bruke dem som et verktøy for å utforske universets mysterier. FRB-er er påtrykt signaturen til gassen de reiser gjennom, og gir forskere en måte å måle mengden materie i det kosmiske nettet og bestemme den totale vekten av universet. Men for å oppnå en mer nøyaktig måling, må hundrevis flere FRB-er observeres ved hjelp av avanserte radioteleskoper som forventes å bli operative i nær fremtid.

Denne banebrytende oppdagelsen bringer oss nærmere forståelsen av opprinnelsen til FRB og det kosmiske nettet. Med videre forskning og fremskritt innen teknologi, tror forskere at de vil låse opp flere hemmeligheter i universet.

