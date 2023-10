Nyoppdaget Aurora på Uranus avslører mysterier om isgiganten

Et fengslende nytt syn har blitt avslørt på den majestetiske planeten Uranus. Astronomer har nylig oppdaget en nordlys som lyser ved infrarøde bølgelengder, et fenomen som aldri er observert før. Funnet ble gjort mulig ved bruk av Keck II Telescope's Near-Infrared Spectrograph (NIRSPEC) og ble publisert i Nature Astronomy.

I motsetning til tidligere observasjoner av ultrafiolette nordlys på Uranus i 1986, kaster denne oppdagelsen lys over planetens infrarøde nordlys. Analyse av dataene, spesielt påvisningen av ionet H3+, gjorde det mulig for forskere å bekrefte tilstedeværelsen av dette fengslende naturfenomenet på Uranus.

"Denne artikkelen er kulminasjonen av 30 år med nordlysstudier ved Uranus, som endelig har avslørt det infrarøde nordlyset og startet en ny tidsalder av nordlysundersøkelser på planeten," forklarte Emma Thomas, studiens hovedforfatter og en astronom fra University of Leicester. Oppdagelsen markerer en betydelig milepæl i vår forståelse av isgiganter og planetariske magnetiske felt, ikke bare i vårt solsystem, men også på eksoplaneter.

Uranus, en isgigant som er omtrent fire ganger så stor som jorden, har enorm vitenskapelig verdi. Forskere har identifisert nesten 30 måner i bane rundt planeten, med noen potensielt havlag som er egnet for astrobiologiske undersøkelser. I fjor fremhevet en astronomirapport behovet for et sondeoppdrag til Uranus som en toppprioritet for det neste tiåret.

Dette året har vært ganske begivenhetsrikt for Uranus, med flere bemerkelsesverdige utviklinger som er observert. I april tok Webb-romteleskopet fantastiske bilder av planetens støvete ringer, og ga en klarere og mer detaljert visning sammenlignet med bilder fra eldre romteleskoper. Dessuten avslørte Hubble-bilder publisert i mars et skifte i Uranus' rotasjonsakse, noe som fikk nordpolen til å vippe mot solen.

Aurorae på Uranus utløses av samspillet mellom ladede partikler og planetens atmosfære gjennom magnetiske felt. Disse interaksjonene sender ut lysende glød over synlige lysbølgelengder, så vel som infrarødt og ultrafiolett lys i Uranus' tilfelle. Forskere mener at å studere Uranus' nordlys kan forbedre vår forståelse av planetens atmosfære og dens dynamiske magnetfelt.

Å undersøke Uranus' nordlys kan også gi innsikt i de potensielle implikasjonene for jordas magnetfelt under en fremtidig polvending. Den unike feiljusteringen mellom Uranus' rotasjons- og magnetiske akser gjør at dette fenomenet oppstår daglig. Ytterligere forskning på Uranus' nordlys kan avdekke verdifulle data som er relevante for systemer som er avhengige av jordens magnetfelt, som satellitter, kommunikasjonsnettverk og navigasjon.

Mens et sondeoppdrag til Uranus har blitt anbefalt i tiårsundersøkelsen av astronomimålene i 2022, er det ikke forventet oppskyting før i 2031 eller 2032. Denne forsinkelsen er for å dra nytte av en gravitasjonsassistanse fra Jupiter under romfartøyets reise til den fjerne iskalde planeten. Et slikt oppdrag vil muliggjøre detaljert kartlegging av Uranus gravitasjons- og magnetfelt, og gi ytterligere innsikt i det nylig observerte nordlyset.

Dette nyfunne nordlyset på Uranus tilbyr et vindu inn i mysteriene til isgiganten, og gir astronomer en unik mulighet til å avdekke hemmelighetene til denne fjerne verden.

FAQ:

Spørsmål: Hva er en nordlys?

A: En nordlys er en naturlig lysvisning i jordens polare områder forårsaket av samspillet mellom ladede partikler og atmosfæren.

Spørsmål: Hvordan dannes nordlys på Uranus?

A: Aurorae på Uranus dannes gjennom samspillet mellom ladede partikler og planetens atmosfære via magnetiske felt.

Spørsmål: Hva er betydningen av å studere Uranus' nordlys?

A: Å studere Uranus' nordlys kan forbedre vår forståelse av planetens atmosfære, magnetfelt, og bidra til vår kunnskap om lignende fenomener på jorden, eksoplaneter og vårt eget solsystem.

Spørsmål: Hva har den mulige Uranus-sonden som mål å oppnå?

A: Den foreslåtte Uranus-sonden tar sikte på å kartlegge planetens gravitasjons- og magnetfelt, og ytterligere avsløre mysteriene til denne iskalde giganten.

Spørsmål: Når forventes Uranus-sonden å starte?

A: Den forventede lanseringen for Uranus-sonden er anslått å være mellom 2031 og 2032 for å dra nytte av en gravitasjonsassistanse fra Jupiter under reisen.