Den økende skaden av satellitter med lav jordbane på vitenskapelig forskning

Satellittkonstellasjoner med lav jordbane (LEO), som Elon Musks Starlink og Amazons nylig sluttede rase, forårsaker betydelig skade på vitenskapelig forskning. Disse satellittene, som en gang ble berømmet for deres potensial til å gi global bredbåndsdekning, resulterer nå i lysforurensning som i stor grad hindrer studiet av nattehimmelen. Til tross for forsøk på å dempe lysstyrken til disse satellittene, har forskere funnet ut at de fortsatt overskrider de anbefalte lysstyrkegrensene med mer enn to ganger.

En fersk studie publisert i tidsskriftet Nature fremhevet hvordan en prototype av AST SpaceMobiles BlueBird-sverm har blitt en av de lyseste objektene på himmelen. En annen studie viste videre at selv mørklagte satellitter fortsatt er betydelig lysere enn det astronomer anser som akseptabelt for å minimere interferens med romvitenskap.

Astronomer som deltok på en konferanse organisert av International Astronomical Unions senter for beskyttelse av den mørke og stille himmelen fra satellittkonstellasjonsinterferens, uttrykte bekymring for de forverrede effektene av disse satellittene på nattehimmelforskning. Til tross for forsøk på å gjøre satellittene mørkere, er lysstyrken fortsatt et vedvarende problem. Eksisterende sporingssystemer for LEO-satellitter er kostbare og mangler skalerbarhet.

Regulatorer har vært trege med å løse disse bekymringene, hovedsakelig basert på frivillige retningslinjer som ikke gir meningsfulle restriksjoner. I tillegg er det spørsmål om skaden påført vitenskapelig forskning er rettferdiggjort av fordelene med forbedret bredbåndstilgang i avsidesliggende områder. LEO satellittsystemer, mens de muliggjør tilkobling i isolerte regioner, har bemerkelsesverdige kapasitetsbegrensninger, i motsetning til fiber eller 5G trådløse nettverk.

Starlink, for eksempel, betjener for tiden 1.5 millioner brukere globalt, mens millioner i USA fortsatt mangler tilgang til rimelig bredbånd. De høye kostnadene ved satellitt-internett begrenser muligheten til å løse bredere tilkoblingsproblemer. Videre er det planer om å skyte ut flere titusenvis av satellitter ut i verdensrommet, noe som ytterligere forverrer lysforurensning og dens konsekvenser for vitenskapelig forskning.

kilder:

– Nature Journal

– Den internasjonale astronomiske union