Siena Galaxy Atlas: Et omfattende kart over kosmos

Siena Galaxy Atlas (SGA) er et omfattende kart over kosmos som inkluderer avstand, plassering og kjemisk profil til 380,000 2014 galakser over halvparten av nattehimmelen. Utviklet av et team av astronomer med Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Legacy Survey, kombinerer SGA data fra tre omfattende undersøkelser fullført mellom 2017 og XNUMX. Kartet gir nøyaktig informasjon om plasseringen, formene og størrelsene til hundrevis av tusenvis av store galakser.

Før opprettelsen av SGA inneholdt tidligere galaksesamlinger unøyaktige oppføringer, for eksempel feil posisjoner og størrelser på galakser, samt oppføringer som ikke var galakser, men stjerner eller artefakter. SGA eliminerer disse feilene for en stor del av himmelen og forbedrer lysstyrkemålingene for galakser, noe som ikke var pålitelig tilgjengelig før for et utvalg av denne størrelsen.

SGA er en verdifull ressurs for astronomer som studerer galaksedannelse og universets struktur. Det bidrar til å gi et helhetlig bilde av kosmos og støtter videre forskning. All-sky-undersøkelser som SGA gjør det mulig for forskere å identifisere brede mønstre på tvers av en populasjon av objekter, sette nye funn i kontekst og identifisere kandidater for fokuserte observasjoner.

Dataene for SGA kommer fra forskjellige teleskoper, inkludert Dark Energy Camera, Mosaic3-kameraet og Beijing-Arizona Sky Survey. Disse undersøkelsene tok bilder i optiske og infrarøde bølgelengder, som dekker et område på 20,000 XNUMX kvadratgrader, som er nesten halvparten av nattehimmelen. SGA er også den første undersøkelsen som gir data om galaksenes lysprofiler.

SGA, oppkalt etter Siena College i New York, er fritt tilgjengelig online for både profesjonelle astronomer og publikum. I tillegg til sin vitenskapelige nytte, inneholder atlaset en rekke bilder av vakre galakser, noe som gjør det til en verdifull ressurs for alle som er interessert i å utforske vårt hjørne av universet.

