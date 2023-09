Astronomer finner potensielle nærmeste svarte hull til jorden i Hyades-klyngen

Astronomer har foreslått at de nærmeste sorte hullene til Jorden kan ligge på lur i Hyades-klyngen, som ligger omtrent 150 lysår unna solen. Denne oppdagelsen antyder at disse sorte hullene kan ha blitt drevet ut av klyngen for millioner av år siden og nå vandrer alene i galaksen. Sammenlignet med det tidligere kjente nærmeste sorte hullet, ville disse nye kandidatene være rundt ti ganger nærmere jorden.

Hyades-hopen er en åpen klynge som består av hundrevis av stjerner i stjernebildet Tyren. Åpne klynger er grupper av stjerner som antas å ha dannet seg på samme tid fra den samme skyen av gass og støv. Som et resultat deler stjerner i disse klyngene felles egenskaper når det gjelder kjemiske sammensetninger og alder.

For å undersøke den potensielle tilstedeværelsen av sorte hull i Hyades-klyngen, utførte et team av forskere ledet av Stefano Torniamenti fra University of Padua simuleringer av stjernebevegelse og evolusjon i klyngen. Disse simuleringene inkluderte sorte hull, og resultatene ble sammenlignet med observasjoner gjort av Gaia-romteleskopet angående hastighetene og posisjonene til stjernene i klyngen.

Forskerne kom til den konklusjonen at simuleringsmodellene som best matchet observasjonene inkluderte to eller tre sorte hull i klyngen. Videre, simuleringer som stod for sorte hull som ble kastet ut fra Hyades for ikke mer enn 150 millioner år siden, var også på linje med Gaia-data. Dette antyder at hvis de sorte hullene ble drevet ut med vold fra klyngen, ville deres tidligere eksistens fortsatt være tydelig i stjernepopulasjonen.

Selv om de sorte hullene allerede har forlatt Hyadene, indikerer simuleringene at de vil forbli de nærmeste sorte hullene til Jorden. Tidligere registreringer for de nærmeste sorte hullene til Jorden, Gaia BH1 og Gaia BH2, ble oppdaget i år og ligger henholdsvis 1,560 og 3,800 lysår unna. Til sammenligning ville de potensielle sorte hullene i Hyades-klyngen være mye nærmere.

Forskningen fremhever virkningen av Gaia-romteleskopet, som har gjort det mulig for astronomer å studere individuelle posisjoner og bevegelser av stjerner i klynger som Hyades for første gang. Ved å nøyaktig måle posisjonene og bevegelsene til milliarder av stjerner, muliggjør Gaia deteksjon av gravitasjonspåvirkninger fra skjulte objekter som svarte hull.

Funnene i denne studien kaster lys over tilstedeværelsen og distribusjonen av sorte hull i galaksen og bidrar til en bedre forståelse av utviklingen av stjernehoper. Forskningen ble publisert i Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

kilder:

- "Astronomer finner potensielle nærmeste sorte hull til jorden." Space.com.

- "Nærmeste sorte hull til jorden kan lurer i Hyades-klyngen." Ny Atlas