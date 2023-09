Spektral utvikling av XTE J1810–189 undersøkt av astronomer

Europeiske astronomer har brukt nøytronstjernen Interior Composition Explorer (NICER) ombord på den internasjonale romstasjonen (ISS) for å utføre spektralanalyse av XTE J1810–189, en lavmasse-røntgen-binær. Funnene deres, publisert på preprint-serveren arXiv, gir verdifull innsikt i den spektrale utviklingen av dette systemet.

X-ray binærer (XRB) består av en normal stjerne eller en hvit dverg som overfører masse til en kompakt nøytronstjerne eller et svart hull. Lavmasse røntgenbinærer (LMXBs) og høymasserøntgenbinære (HMXBs) skilles ut basert på massen til følgestjernen.

XTE J1810–189 er en nøytronstjerne LMXB med en estimert avstand mellom 11,400 28,400 og XNUMX XNUMX lysår. Den viser en forbigående oppførsel, vekslende mellom rolige faser og perioder med økt røntgenstråling på grunn av akkresjon til nøytronstjernen.

Under et røntgenutbrudd i september 2020 observerte astronomer ledet av Arianna Manca ved University of Cagliari i Italia XTE J1810–189 for å undersøke dens spektrale evolusjon. Forskerne analyserte data fra 33 NICER observasjoner, med 23 av dem som ga tilstrekkelig statistikk for spektralanalyse.

Studien avdekket at de fleste observasjonene kunne passe godt av en termisk komprimert komponent som varierte litt over tid. Fotonindeksen til denne komponenten nådde sin høyeste verdi nær slutten av utbruddet. Temperaturen til den Comptonized svarte kroppen ble bestemt til å være rundt 0.6 keV.

Ytterligere undersøkelser er nødvendig for å bestemme om frøfotonene for Comptonization-komponenten stammer fra akkresjonsskiven eller nøytronstjernen. Forskerne konkluderte med at XTE J1810–189 ikke nådde en full høy/myk tilstand under utbruddet og hadde en maksimal målt lysstyrke på omtrent én undemillion erg/s.

De NICER-observasjonene avdekket også tilstedeværelsen av termonukleære utbrudd under utbruddsfasen, noe som indikerer tilstedeværelsen av en hydrogenrik hovedsekvensstjerne i systemet.

Oppsummert gir studien verdifull innsikt i den spektrale utviklingen av XTE J1810–189 ved å bruke NICER-data. Ytterligere forskning er nødvendig for å forstå opprinnelsen til Comptonization-komponenten og systemets natur.

kilde:

– Manca, A., et al. (2023). Spektralanalyse av LMXB XTE J1810-189 med NICER-data. arXiv. DOI: 10.48550/arxiv.2309.06831