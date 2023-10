Astronomer avdekker nye bevis på stjerner som rømmer fra fødestedet

Astronomer har lenge vært fascinert av prosessen med stjerner som rømmer fra sine fødesteder og sprer seg gjennom galaksen, siden dette spiller en avgjørende rolle i galaktisk evolusjon. Mens teoretiske studier har foreslått to mulige forklaringer på dette fenomenet, har observasjonsdata om rømte stjerner forblitt begrenset og ufullstendig. Imidlertid har en nylig banebrytende studie utført av et felles team av forskere fra National Astronomical Observatories (NAOC) ved det kinesiske vitenskapsakademiet (CAS), Shanghai Observatory of CAS og Guangzhou University kastet nytt lys over den opprinnelige tilstanden til rømming. stjerner.

Ved å bruke høyoppløselige molekylære spektrallinjer, brukte forskerne Atacama Large Millimeter/submillimeter Antenna Array (ALMA) for å observere mange unge stjernedannende områder. Observasjonene deres førte til oppdagelsen av en protostellar kjerne i det stjernedannende området G352.63-1.07 som viste en tydelig hastighetsforskyvning. De molekylære linjene som ble observert i kjernen ga overbevisende bevis på at protostjernen hadde en annen hastighet enn dens foreldresky, noe som indikerte at den var i ferd med å forlate fødestedet.

Ved å analysere spektralhastigheten til de molekylære linjene, bestemte forskerne at protostjernen hadde et betydelig blått skift i forhold til dens molekylære sky. Observasjonene avslørte også at kjernen en gang var en intern del av skyen, noe som ytterligere støttet forestillingen om stjernens rømming. Basert på rømningshastigheten og romlig forskyvning av kjernen, estimerte forskerne at rømningen skjedde for mindre enn 4,000 år siden, noe som gjør den til en av de yngste og mest energiske hendelsene i de stjernedannende områdene i Melkeveien.

Denne oppdagelsen utfordrer tidligere antakelser om mekanismene som driver stjerner til å rømme fra fødestedene deres. Mens rømningshastigheten til den sentrale stjernen er lavere enn for høyhastighets utstøtingsstjerner produsert i stjernehoper, er den sammenlignbar med den gjennomsnittlige spredningshastigheten til unge stjerner. Disse funnene tyder på at sammenbruddet av molekylære skyer spiller en betydelig rolle i å drive stjerner til å rømme.

I fremtiden planlegger teamet å gå dypere inn i undersøkelsene sine, med fokus på interaksjoner med flere stjerner og eksplosiv gassekspansjon i det stjernedannende området G352.63-1.07. Ved å utforske denne dynamikken håper astronomer å få en mer omfattende forståelse av kreftene som spiller under flukt fra unge stjerner.

FAQ

1. Hva får stjerner til å rømme fra fødestedene sine?

Stjerner kan rømme fra fødestedene sine på grunn av interaksjoner i unge flere stjernesystemer eller som et resultat av kinetisk energi oppnådd under kollapsen eller interaksjoner av molekylære skyer eller klumper.

2. Hvordan ble rømmingen av en protostjerne observert?

Et felles team av forskere brukte høyoppløselige molekylære spektrallinjer og Atacama Large Millimeter/submillimeter Antenna Array (ALMA) for å observere den stjernedannende regionen G352.63-1.07. Den protostellare kjernen i denne regionen viste en merkbar hastighetsforskyvning, noe som indikerer at den forlot fødestedet.

3. Hva avslører observasjonene om flukten av protostjernen?

Observasjonene viste at protostjernen hadde et betydelig blått skift i forhold til dens foreldremolekylære sky. Kjernen til protostjernen ble funnet å være en intern del av skyen, noe som tyder på at den rømte nylig, for mindre enn 4,000 år siden.

4. Hva antyder disse funnene om mekanismene som driver stjerneflukt?

Mens rømningshastigheten til den observerte protostjernen er lavere enn for høyhastighets utstøtingsstjerner produsert i stjernehoper, er den sammenlignbar med den gjennomsnittlige spredningshastigheten til unge stjerner. Dette indikerer at skykollaps sannsynligvis er den primære mekanismen for å drive stjerner til å rømme.