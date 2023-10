Astronomer oppdager den mest fjerntliggende og mest energiske raske radioutbruddet (FRB) ennå

Astronomer har nylig gjort en spennende oppdagelse ved å oppdage den mest fjerntliggende og mest energiske raske radioutbruddet (FRB) som noen gang er observert. Denne avsidesliggende eksplosjonen av kosmiske radiobølger varte i mindre enn et millisekund, med kilden lokalisert i en galakse så langt unna at det tok åtte milliarder år før lyset nådde oss. Deteksjonen av denne FRB, kalt FRB 20220610A, ble gjort mulig av European Southern Observatory (ESO) Very Large Telescope (VLT).

Ikke bare var denne FRB den fjerneste som noen gang er observert, men den ga også ut en ekstraordinær mengde energi. Faktisk frigjorde den tilsvarende solens totale utslipp over et tidsrom på 30 år, men på bare en brøkdel av et sekund. Oppdagelsen av denne kraftige FRB har betydelige implikasjoner for vår forståelse av universet.

En av hovedinnsiktene fra denne observasjonen er at FRB kan brukes til å måle det manglende stoffet mellom galakser. Nåværende metoder for å estimere universets masse gir motstridende svar og utfordrer standardmodellen for kosmologi. Ved å studere FRB-er kan imidlertid astronomer få verdifull innsikt i fordelingen av materie i kosmos.

Ryan Shannon, professor ved Swinburne University of Technology og medleder for studien, forklarer at den manglende materien i universet kan gjemme seg i rommet mellom galakser. Denne saken kan være så varm og diffus at det er vanskelig å oppdage ved bruk av konvensjonelle teknikker. Imidlertid har raske radioutbrudd evnen til å trenge gjennom selv de mest tomme områdene i rommet og "se" det ioniserte materialet. Dette lar forskere måle mengden materie mellom galakser, og gir en unik måte å veie universet på.

Oppdagelsen av denne fjerne og energiske FRB er en betydelig milepæl i vår utforskning av kosmos. Ved å studere disse mystiske kosmiske signalene fortsetter astronomer å avdekke ny innsikt om universets sammensetning og evolusjon. Funnene fra denne studien er publisert i tidsskriftet Science.

kilder:

– Nina Massey, PA Science Correspondent

– Vitenskapstidsskrift