Forskere fanger enestående utsikt over en Blazars plasmajet

Ved å bruke et nettverk av radioteleskoper på jorden og i verdensrommet, har astronomer fanget det mest detaljerte bildet noensinne av en plasmastråle fra et supermassivt sort hull. Strålen, som sendes ut av en blazar kjent som 3C 279, beveger seg med nesten lysets hastighet og viser intrikate, vridd mønstre nær kilden. Disse mønstrene utfordrer standardteorien som har blitt brukt i 40 år for å forklare hvordan disse jetflyene dannes og utvikler seg over tid.

Et team av forskere, inkludert forskere fra Max Planck Institute for Radio Astronomy (MPIfR) i Bonn, Tyskland, spilte en betydelig rolle i observasjonene. De kombinerte data fra alle deltakende teleskoper for å lage et virtuelt teleskop med en effektiv diameter på rundt 100,000 XNUMX kilometer.

Blazarer er en underklasse av aktive galaktiske kjerner som består av galakser med et sentralt supermassivt sort hull som samler stoff fra en omkringliggende skive. Disse objektene sender ut kraftig elektromagnetisk stråling og er blant de lyseste kildene i kosmos. Omtrent 10 % av aktive galaktiske kjerner, klassifisert som kvasarer, genererer relativistiske plasmastråler.

Den innerste delen av jetflyet i blazar 3C 279 har nå blitt avbildet med enestående vinkeloppløsning av RadioAstron-oppdraget. Forskerteamet oppdaget bemerkelsesverdig regelmessige spiralformede filamenter i strålen, noe som tyder på et behov for å revidere de eksisterende teoretiske modellene som brukes til å forklare produksjonen av jetfly i aktive galakser.

"Dette er første gang vi har sett slike filamenter så nær strålens opprinnelse, og de forteller oss mer om hvordan det sorte hullet former plasmaet," sier Antonio Fuentes, en forsker ved Institute of Astrophysics of Andalusia (IAA-CSIC) ) i Granada, Spania. "Den indre jetstrålen ble også observert av to andre teleskoper, GMVA og EHT, ved mye kortere bølgelengder, men de klarte ikke å oppdage filamentformene fordi de var for svake og for store for denne oppløsningen."

Oppdagelsen fremhever viktigheten av å bruke forskjellige teleskoper for å fange forskjellige trekk ved himmelobjekter. Ved å studere disse intrikate filamentene og forstå kreftene som påvirker plasmaet, håper astronomer å få verdifull innsikt i fysikken til sorte hull og dannelsen av jetfly i universet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en blazar?

En blazar er en type aktiv galaktisk kjerne som sender ut kraftig elektromagnetisk stråling. Den består av et sentralt supermassivt sort hull som samler stoff fra en omkringliggende skive.

Hva er relativistiske plasmastråler?

Relativistiske plasmastråler er høyenergistrømmer av ladede partikler som beveger seg med hastigheter nær lysets hastighet. De sendes ut av visse typer aktive galaktiske kjerner, som blasarer og kvasarer.

Hva er RadioAstron-oppdraget?

RadioAstron-oppdraget er et romoppdrag som bruker et radioteleskop i bane for å ta høyoppløselige bilder av himmelobjekter. Det har gitt forskere enestående utsikt over de indre strukturene til blazarjetfly.

Hvordan dannes de spiralformede filamentene i plasmastrålen?

De spiralformede filamentene i plasmastrålen til blazar 3C 279 antas å være forårsaket av ustabilitet som utvikles i jetplasmaet. Disse uregelmessighetene oppstår som et resultat av samspillet mellom de kraftige kreftene nær det sorte hullet og omgivelsene.

Hva er implikasjonene av denne oppdagelsen?

Oppdagelsen av disse spiralformede filamentene utfordrer de eksisterende teoretiske modellene som brukes til å forklare dannelsen og utviklingen av jetfly i aktive galakser. Ved å studere disse strukturene håper astronomer å få en dypere forståelse av fysikken til sorte hull og mekanismene bak jetproduksjon.