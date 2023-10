Forskere oppdager metode for å lage veier på månen ved å bruke smeltet månejord

Forskere har nylig gjort et gjennombrudd i måneutforskningen ved å oppdage en måte å lage veidyktige overflater på månen. En av de største utfordringene i Apollo-tiden var tilstopping av utstyr og erosjon av romdrakter forårsaket av månestøv. Nå har forskere funnet en metode for å smelte månejord og lage veier og landingsplasser.

Månestøv, også kjent som månejord, er et fint, pulveraktig stoff som dekker månens overflate. Det dannes når meteoroider treffer månen, og gir den en tekstur som ligner talkum. I et ESA-prosjekt brukte forskere en 12-kilowatt karbondioksidlaser for å varme opp et pulver som inneholder pyroksen, olivin og plagioklas, som fungerte som en erstatning for månestøv. Resultatet ble en komprimert, svart glassaktig overflate med en trykkstyrke som ligner på en betongplate.

Ideen om å smelte sand for å bygge veier på jorden ble foreslått i 1993, og dette måneprosjektet er en utvidelse av det konseptet. Forskerne tror at månens sollys kan tjene som en erstatning for laseren, og fungere som lyskilden for eksperimentet. Ved å konsentrere månens sollys ved hjelp av en Fresnel-linse, kan tilsvarende smelting på månens overflate oppnås.

Selv om det er en risiko for sprekker hvis det avkjølte sporet varmes opp igjen, foreslår forskerne at måneveier og andre strukturer kan være sammensatt av flere lag. Dette vil avhenge av belastningen og kreftene som utøves på overflaten. Teamet anslår at det kan være mulig å konstruere en to-centimeter tykk, 100 kvadratmeter landingsplate på omtrent 115 dager.

Prosjektet, kjent som PAVER-prosjektet, ble utført av et team av forskere fra BAM Institute of Materials Research and Testing, Aalen University, LIQUIFER Systems Group, Clausthal University of Technology, og Institute of Materials Physics in Space of the German Aerospace Senter. Forskningen ble støttet av Discovery-elementet i ESAs grunnleggende aktiviteter gjennom Open Space Innovation Platform (OSIP).

Dette gjennombruddet innen veibygging på månen åpner for nye muligheter for fremtidig måneutforskning og etablering av menneskelige habitater på månens overflate.

kilder:

– «Forskere er pionermetoder for å lage veier på månen ved å smelte månestøv» – Earth.com

– «Bygger veien til fremtiden» – European Space Agency (ESA)