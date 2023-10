Astronauter tester revolusjonerende månekamera foran måneoppdraget i 2025

NASA forbereder seg på en ambisiøs plan for å lande astronauter på månen i 2025, som markerer den første menneskelige tilstedeværelsen på månens overflate på over fem tiår. Som en del av forberedelsene tester astronauter for tiden et banebrytende "månekamera" som skal revolusjonere måneutforskningen.

Det håndholdte universelle månekameraet (HULC), utviklet av European Space Agency (ESA) i samarbeid med NASA, tilbyr bildekvalitet som er langt overlegen kameraene som ble brukt under Apollo-oppdragene. Konstruert av toppmoderne linser og profesjonelle speilløse kameraer, kan HULC ta både høyoppløselige bilder og videoer.

Med ekstreme temperaturer og farlig månestøv i tankene, har HULC blitt innkapslet i et beskyttende stoffhus. Dekselet inkluderer spesialdesignede knapper som lar astronauter betjene kameraet mens de har på seg romhansker, noe som sikrer deres sikkerhet.

Den franske astronauten Thomas Pesquet, kjent for sine utrolige fotografier av jorden tatt fra den internasjonale romstasjonen (ISS), er blant teamet av testere. Sammen med NASA-astronautkandidat Jessica Wittner og Takuya Onishi fra den japanske romfartsorganisasjonen, satte Pesquet kameraet grundig gjennom sine skritt i det månelignende landskapet på Lanzarote, Spania. Testingen simulerte de utfordrende forholdene kameraet vil møte på månen, inkludert både dagslys og mørke vulkanske grotter.

Kameraets brukervennlighet er en topp prioritet for NASA-teamet. Jeremy Myers, NASAs leder for HULC-kameraet, understreket viktigheten av en intuitiv og brukervennlig design som ikke vil belaste astronautene. Kameraet er bare ett av mange verktøy som astronautene vil bruke under sine måneoppdrag.

Overvåket av et team av beste planetariske forskere, blir kameraets bildekvalitet grundig evaluert. Forskerne sørger for at kameraet vil produsere bilder med riktig oppløsning, dybdeskarphet og eksponering, noe som gir verdifull vitenskapelig innsikt.

Mens kameraet gjennomgår ytterligere testing og mottar forbedringer, ser teamet frem til å distribuere det på måneoppdraget. Ytterligere beskyttelsesdeksler og design vil bli utforsket før kameraet installeres på romstasjonen.

FAQ

Hva er formålet med månekameraet?

Månekameraet er designet for å ta høyoppløselige bilder og videoer under de kommende måneoppdragene i 2025. Det vil gi astronauter et revolusjonerende verktøy for å dokumentere eventyrene deres på måneoverflaten.

Hvem utviklet månekameraet?

Månekameraet, kjent som Handheld Universal Lunar Camera (HULC), ble utviklet gjennom et samarbeid mellom European Space Agency (ESA) og NASA.

Hva er utfordringene månekameraet står overfor?

Månekameraet må tåle de ekstreme temperaturene i verdensrommet og det farlige månestøvet. Den har blitt plassert inne i et beskyttende stoffhus og har spesialdesignede knapper for å tillate bruk med romhansker.

Hvem er testerne av månekameraet?

Testteamet inkluderer den franske astronauten Thomas Pesquet, NASA-astronautkandidaten Jessica Wittner og Takuya Onishi fra den japanske romfartsorganisasjonen. De er ansvarlige for å evaluere kameraets ytelse i månelignende miljøer.

Hva er fokus for kameraets utvikling?

Kameraets utvikling er fokusert på brukervennlighet og å produsere bilder av høy kvalitet. NASA har som mål å lage et intuitivt kamera som er enkelt for astronauter å betjene, samtidig som det samarbeider med planetariske forskere for å sikre at bildene oppfyller vitenskapelige standarder.

kilder: ESA, NASA