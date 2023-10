Nytt håndholdt månekamera testet for måneoppdrag

Et helt nytt kamera utviklet av European Space Agency (ESA) og NASA har gjennomgått vellykkede tester i månelignende miljøer på jorden. Det håndholdte universelle månekameraet (HULC), laget av hyllekameraer, ble satt på prøve på Lanzarote, Spania, som en del av PANGEA-treningsprogrammet.

Som forberedelse til NASAs kommende Artemis 3-oppdrag, som har som mål å lande mennesker på månen i 2025, simulerte astronauter på det internasjonale mannskapet månescenarier for å vurdere kameraets evner. Disse scenariene inkluderte stort dagslys og mørke vulkanske grotter, som tilbyr ekstreme forhold som ligner på de man finner på månen.

HULC-kameraene ble modifisert for å motstå det tøffe månemiljøet, som ekstreme termiske variasjoner, mangel på atmosfærisk trykk, strålingseffekter og slitende månestøv. Kameraet var utstyrt med et beskyttende teppe for støv- og termisk beskyttelse og hadde ergonomiske knapper designet for å hjelpe astronauter som vil bruke hansker og store romdrakter.

Hovedmålet med testingen var å velge de best egnede linsene og tilsvarende innstillinger. Ved å bruke kameraet i felten kunne teamet sikre at bildene hadde riktig oppløsning, dybdeskarphet og eksponering for å maksimere vitenskapelige resultater.

Sammenlignet med kameraene som ble brukt under Apollo 11-oppdraget, vil HULC-kameraet være det første håndholdte, speilløse kameraet som brukes i verdensrommet. I motsetning til forgjengerne vil Artemis-kameraet tilby overlegen bildekvalitet under dårlige lysforhold og muligheten til å ta opp video.

Ytterligere testing av månekameraprototypen forventes, med planer om å fly en versjon til den internasjonale romstasjonen for ytterligere eksperimentering i bane. Kameraets design og grensesnitt vil fortsette å utvikle seg for å forbedre ytelsen for Artemis 3-oppdraget.

FAQ

Hvorfor blir kameraet testet i månelignende miljøer på jorden?

Ved å teste kameraet i simulerte månescenarier kan astronauter evaluere dets evner og sikre at det tåler de ekstreme forholdene på månen.

Hvordan vil kameraet bli brukt under fremtidige oppdrag til månen?

Kameraet vil spille en avgjørende rolle i å dokumentere vitenskapelige funn under fremtidige måneoppdrag. Det vil tillate astronauter å ta detaljerte bilder av månelandskapet og spille inn video for å hjelpe i forskningen deres.

Hvilke modifikasjoner ble gjort på hyllekameraene for måneforhold?

Kameraene ble modifisert for å tåle termiske variasjoner, mangel på atmosfærisk trykk, strålingseffekter og slitende månestøv. De var utstyrt med et beskyttende teppe for støv- og termisk beskyttelse og hadde ergonomiske knapper for enkel bruk med hansker og store romdrakter.

Hvordan er HULC-kameraet sammenlignet med kameraene som ble brukt under Apollo 11-oppdraget?

HULC-kameraet er det første håndholdte, speilløse kameraet som skal brukes i verdensrommet. Den tilbyr overlegen bildekvalitet under dårlige lysforhold og muligheten til å ta opp video, noe kameraene fra Apollo-tiden manglet.