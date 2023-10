Ekspedisjon 70 mannskap forbereder seg på romvandring på den internasjonale romstasjonen

Mannskapet på ekspedisjon 70 på den internasjonale romstasjonen (ISS) forbereder seg på en rekke romvandringer, i tillegg til å forberede seg på fremtidige private oppdrag. Astronautene Loral O'Hara og Jasmin Moghbeli brukte tiden sin på å organisere verktøy og inspisere maskinvare som forberedelse til deres kommende romvandring 30. oktober. Under romvandringen vil de fjerne elektronikkutstyr og erstatte solcellepanelets maskinvare på orbitallaben.

I mellomtiden studerte astronaut Satoshi Furukawa fra Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) manøvrene for å betjene robotarmen Canadarm2, som vil bli brukt under romvandringen for vedlikehold. Han pakket også romfraktskipet Cygnus med søppel og kassert utstyr og forberedte last for lasting på det kommende SpaceX Dragon-lastoppdraget, planlagt oppskyting 5. november.

Kommandør Andreas Mogensen fra European Space Agency (ESA) testet et spesialisert kamera som kan ta bilder med 100,000 XNUMX bilder per sekund. Han brukte kameraet til å fotografere tordenvær og deres elektriske aktivitet, og bidro til atmosfærisk kunnskap og fremtidige romapplikasjoner.

I tillegg til romvandringsforberedelsene, brukte kosmonautene Oleg Kononenko og Nikolai Chub dagen på å forberede seg til romvandringen deres, planlagt til 25. oktober. De praktiserte romvandringsoppgavene de skal utføre inne i Poisk-luftslusen mens de hadde på seg Orlan-romdraktene.

Den internasjonale romstasjonen (ISS) er et felles prosjekt av fem romorganisasjoner: NASA (USA), Roscosmos (Russland), JAXA (Japan), ESA (Europa) og CSA (Canada). Det fungerer som et forskningslaboratorium og romhavn for internasjonalt samarbeid innen romutforskning. NASA, etablert i 1958, driver forskning, utvikler teknologi og lanserer oppdrag for å utforske og studere Jorden, solsystemet og universet. JAXA er ansvarlig for forskning, teknologiutvikling og satellittoppskytinger, og ESA koordinerer Europas romaktiviteter, design, konstruksjon og oppskyting av romfartøy og satellitter for vitenskapelig forskning og jordobservasjon.

kilder:

– Den internasjonale romstasjonen (ISS): NASA

– NASA: NASA

– JAXA: JAXA

– SpaceX: SpaceX

– European Space Agency (ESA): ESA

– Roscosmos: Roscosmos