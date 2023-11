NASA er dypt trist over å kunngjøre bortgangen til Thomas K. "TK" Mattingly i en alder av 87. Mattingly, en fremtredende astronaut, vil for alltid bli husket for sin avgjørende rolle i Apollo 13-oppdraget, hvor hans problemløsningsevner spilte en sentral rolle i sikker retur av mannskapet.

Opprinnelig planlagt som kommandomodulpilot for Apollo 13, var Mattingly ikke i stand til å bli med på oppdraget på grunn av eksponering for røde hunder. Lite var det noen som visste at hans ekskludering ville føre til en serendipit vending. Da en eksplosjon rystet romfartøyet under reisen til månen, ble Mattinglys ekspertise hentet fra bakkekontroll.

Mattingly ble ikke avskrekket av å ikke være om bord, og gikk raskt på jobb hos Mission Control, og utviklet innovative prosedyrer for å spare strøm. Hans oppfinnsomhet og raske tenkning sørget for at det skadede romfartøyet kunne komme inn i atmosfæren igjen, og til slutt reddet livene til astronautene James Lovell, Jack Swigert og Fred Haise.

Historien om Apollo 13 og Mattinglys instrumentelle rolle i å bringe mannskapet tilbake trygt fengslet publikum over hele verden. I filmen "Apollo 1995" fra 13 ble Mattinglys karakter portrettert av den talentfulle Gary Sinise, og udødeliggjorde hans bidrag innen populærkulturens rike.

Mattinglys karriere var preget av en rekke prestasjoner. Før han begynte i NASA tjente han som pilot i den amerikanske marinen. I 1966 var han blant de få utvalgte som ble valgt til astronautklassen. Mattingly fungerte som kommandomodulpilot for Apollo 16-oppdraget og overtok senere rollen som romfartøysjef i to romfergeoppdrag.

Utover hans utforskninger i verdensrommet, strakte Mattinglys bidrag seg vidt og bredt. NASA-administrator Bill Nelson sa treffende at "TKs bidrag har muliggjort fremskritt i vår læring utover romfart." Mattinglys arv som problemløser vil fortsette å inspirere fremtidige generasjoner av forskere, ingeniører og astronauter til å flytte kunnskapens grenser.

