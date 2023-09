Den amerikanske astronauten Frank Rubio skal vende hjem etter rekordstor romferd

Frank Rubio, en amerikansk astronaut, skal tilbake til jorden etter å ha fullført den lengste enkeltromferden av en amerikaner. Han brøt den forrige rekorden for den lengste sammenhengende romferden av en amerikaner 11. september og vil fullføre et helt år i verdensrommet torsdag. Rubio uttrykte sin forventning om å gjenforenes med familien, nyte fersk mat og oppleve stillhet ved ankomst.

Opprinnelig var Rubio planlagt for et seks måneder langt oppdrag, men planene ble endret på grunn av en kjølevæskelekkasje oppdaget i romfartøyet Soyuz. Dette resulterte i en forsinkelse og forlenget oppholdet på den internasjonale romstasjonen til ett år. Rubio innrømmet at et år borte fra sine kjære har tatt en psykologisk toll, og understreket viktigheten av å holde seg mentalt sterk i romstasjonens «utilgivende miljø».

I løpet av sin tid i verdensrommet jobbet Rubio med forskjellige vitenskapelige prosjekter, inkludert å studere hvordan bakterier tilpasser seg romfart og hvordan trening påvirker mennesker under langvarige oppdrag. Et av favorittprosjektene hans innebar å studere veksten og utviklingen av en tomatplante, som kunne gi innsikt for å dyrke avlinger i større skala i verdensrommet.

Rubio snakket også om kameratskapet om bord på romstasjonen og støtten som gis til nyankomne. Han uttrykte takknemlighet for veiledningen gitt av sine medbesetningskamerater i å lære viktige oppgaver i det unike miljøet i verdensrommet.

Før han ble astronaut, tjenestegjorde Rubio i den amerikanske hæren og gikk på medisinsk skole. Han uttrykte både begeistring og usikkerhet rundt hans retur til jorden, ettersom kroppen hans vil trenge tid til å omstille seg til virkningene av tyngdekraften etter en lengre periode med null tyngdekraft.

