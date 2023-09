Astronaut Frank Rubio slår rekord for lengste romoppdrag av en amerikansk astronaut

Astronaut Frank Rubio har satt ny rekord for det lengste romoppdraget av en amerikansk astronaut. Han har vært i lav bane rundt jorden i over 355 dager, og har overgått den tidligere rekorden som ble holdt av den pensjonerte NASA-astronauten Mark Vande Hei. Rubio er for tiden på den internasjonale romstasjonen og forventes å nå en ny milepæl om noen uker når han tilbringer minst 371 dager i bane, og blir den første amerikaneren som tilbringer mer enn et kalenderår i mikrogravitasjon.

Rubios oppdrag var opprinnelig ikke ment å slå rekorder. Han og besetningskameratene hans var opprinnelig planlagt for et seks måneders oppdrag, men en kjølevæskelekkasje i romfartøyet deres tvang dem til å forlenge oppholdet. Romfartøyet ble ansett som utrygt å returnere hjem, så Rubios returdato ble skjøvet tilbake til september. Et erstatningsromfartøy vil lanseres med et nytt mannskap, slik at Rubio kan returnere til jorden.

For å minnes prestasjonen hans tok Rubio inn en samtale med Vande Hei, som sendes av NASA. Byrået berømmet Rubios engasjement og anerkjente hans rolle i å bane vei for fremtidige generasjoner av astronauter.

Mens Rubios 371 dager lange opphold ikke vil slå verdensrekorden for det lengste romoppdraget, er det en betydelig milepæl. Rekorden holdes for tiden av den russiske kosmonauten Valeri Polyakov, som tilbrakte 437 sammenhengende dager i bane ombord på Russlands romstasjon Mir. Rubios prestasjon er imidlertid et nytt skritt fremover for amerikanske astronauter.

Den amerikanske rekorden for de fleste dagene på rad i verdensrommet ble tidligere holdt av Vande Hei, som fikk sitt oppdrag utvidet til å innkvartere flere besetningsmedlemmer. Rekorden for de mest kumulative dagene i verdensrommet holdes av den russiske kosmonauten Gennadi Padalka, mens Peggy Whitson har rekorden for de mest påløpte dagene i verdensrommet av en amerikansk astronaut.

Rubios reise til romstasjonen var en del av en mannskapsbytteavtale mellom NASA og Roscosmos. Til tross for geopolitiske spenninger, er partnerskapet mellom USA og Russland fortsatt avgjørende for å fortsette romutforskningen.

