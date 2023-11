I en kjølig visning av naturens kunstnerskap har NASA avslørt et skummelt fotografi av en hodeskallelignende struktur som truer i en kolossal vulkansk grop i Tsjad. Dette beinkalde bildet, tatt av en astronaut ombord på den internasjonale romstasjonen 12. februar, viser den skumle "hodeskallen" som hviler i hjertet av Trou au Natron, også kjent som Doon Orei, en 3,300 fot bred vulkansk kaldera.

Det foruroligende ansiktet består av natron, slaggkjegler og skygger. Natron, et karakteristisk hvitt stoff, genererer fargen på hodeskallens munn, nese og venstre kinn. Det er en naturlig forekommende blanding av natriumkarbonatdekahydrat, natriumbikarbonat, natriumklorid og natriumsulfat. I mellomtiden består øynene og nesehullet av slaggkjegler, som er bratte koniske åser dannet rundt vulkanske ventiler, som ruver over det omkringliggende landskapet. Hodeskallens illevarslende form fremheves ytterligere av skyggen som kastes av kraterkanten.

Mens Trou au Natron fremstår som øde og blottet for liv i dag, var det en gang en livlig issjø for omtrent 14,000 1960 år siden. Fossiler av havsnegler og plankton ble oppdaget under det natrondekkede gulvet i løpet av 120,000-tallet, noe som tyder på et tidligere vannøkosystem. Dessuten ble algefossiler som dateres tilbake 2015 XNUMX år identifisert under en påfølgende ekspedisjon i XNUMX. Overraskende nok regnes Trou au Natron som en av de nyere vulkanske egenskapene i Tibesti-massivet, selv om de omkringliggende vulkanene sannsynligvis er mye eldre.

FAQ:

Spørsmål: Hva er natron?

A: Natron er en naturlig forekommende saltblanding som består av natriumkarbonatdekahydrat, natriumbikarbonat, natriumklorid og natriumsulfat.

Spørsmål: Hva er slaggkjegler?

A: Cinder-kjegler er bratte koniske åser dannet rundt vulkanske ventiler, som stiger over det omkringliggende terrenget.

Spørsmål: Hvor ligger Trou au Natron?

A: Trou au Natron, også kjent som Doon Orei, ligger i Sahara-ørkenen, nærmere bestemt innenfor Tibesti-massivet i Tsjad.

Spørsmål: Pågår fortsatt vulkansk aktivitet i Trou au Natron?

A: Selv om Trou au Natron ikke er aktiv for øyeblikket, ligger den i nærheten av Tarso Toussidé, som huser en potensielt aktiv stratovulkan.