Nye asteroider oppkalt etter innbyggere på Saanich-halvøya

Astronomi-entusiaster på Saanich-halvøya har noe å feire da to lokale innbyggere, Chris Gainor og Lauri Roche, nylig ble hedret av International Astronomy Union. Duoen ble med på en utmerket liste over 38 individer som hadde asteroider oppkalt etter seg, og sementerte deres bidrag til feltet.

Gainor, bosatt i Sidney, uttrykte sin overraskelse da han mottok nyheten. Han bemerket at dette var en unik og uventet ære, som han fortsatt prøver å forstå fullt ut. Asteroiden hans, kalt 20041 Gainor, befinner seg i hovedasteroidebeltet mellom Mars og Jupiter, og fullfører en bane rundt solen hvert fjerde år.

Med en imponerende bakgrunn som omfatter journalistikk, presidentskap i Royal Astronomical Society of Canada, og forfatterskap av en rekke bøker og artikler om romutforskning, ser Gainor denne æren som en anerkjennelse for sitt omfattende arbeid. Han erkjenner ydmykt betydningen av hans bidrag til feltet.

Roche, bosatt i Brentwood Bay, har dedikert tiår til å utdanne folk om verdensrommet. Asteroiden hennes, kalt 20035 Laurioche, har ennå ikke blitt observert på grunn av sin nåværende posisjon på den andre siden av solen. Gainor nevnte at selv når asteroiden er nærmere jorden, ville det kreve et kraftig teleskop for å se den.

Som et aktivt medlem av Friends of the Dominion Astrophysical Observatory og tidligere president for Victoria-kapittelet i Royal Astronomical Society of Canada, har Roche gitt betydelige bidrag til å popularisere astronomi i regionen. Gainor berømmer henne for hennes engasjement og prestasjoner.

Både Gainor og Roche ser frem til å få et glimt av sine respektive asteroider i fremtiden. Gainor uttrykte muligheten for å bruke Dominion Astrophysical Observatorys teleskop til å observere asteroiden hans når den er bedre posisjonert for synlighet.

Denne æren fremhever ikke bare prestasjonene til disse lokale innbyggerne, men skinner også et lys på lidenskapen og engasjementet som enkeltpersoner på Saanich-halvøya har for astronomifeltet.

FAQ

1. Hvordan ble disse asteroidene navngitt?

The International Astronomy Union oppkalte asteroidene etter Chris Gainor og Lauri Roche for å hedre deres bidrag til astronomifeltet.

2. Hva er hovedasteroidebeltet?

Hovedasteroidebeltet er en region som ligger mellom banene til Mars og Jupiter, hvor det kan finnes mange asteroider.

3. Kan disse asteroidene sees fra jorden?

For øyeblikket er asteroidene på den andre siden av solen og er ikke synlige. Selv når de er nærmere, krever de kraftige teleskoper for å observere.

4. Hva er prestasjonene til Chris Gainor og Lauri Roche?

Chris Gainor har en mangfoldig bakgrunn, inkludert journalistikk, presidentskap i Royal Astronomical Society of Canada, og forfatterskap av bøker og artikler om romutforskning. Lauri Roche har dedikert tiår til å utdanne mennesker om verdensrommet og har vært aktivt involvert i ulike astronomiske organisasjoner.