Ny innsikt i søket etter supertunge elementer og deres opprinnelse

I århundrer har det vitenskapelige samfunnet vært fascinert av søken etter nye elementer. Konseptet med å transformere ett element til et annet var en gang alkymistenes drøm, og nå, takket være fremskritt innen kjernefysisk vitenskap, har det blitt en realitet.

I de siste tiårene har forskere fra USA, Tyskland og Russland vellykket kombinert atomkjerner for å lage nye, supertunge grunnstoffer. Imidlertid er disse elementene ikke stabile på grunn av deres høye protonantall. Den elektromagnetiske frastøtingen mellom protoner overvelder den attraktive kjernekraften som holder kjernen sammen.

Det har lenge vært spekulasjoner om eksistensen av en "stabilitetsøy" i det periodiske systemet. Denne teoretiske regionen, spådd å inneholde elementer med rundt 164 protoner, ville ha en relativt lang halveringstid eller til og med være stabil. Innenfor denne øya antas den attraktive kjernekraften å balansere ut den elektromagnetiske frastøtningen.

Forskere ved Lawrence Berkeley National Laboratory har utført eksperimenter for å veie supertunge elementer, noe som har bidratt til vår forståelse av deres egenskaper. Det er imidlertid fortsatt en utfordring å lage disse tunge elementene i laboratoriet. For å overvinne denne begrensningen, utforsker forskere naturlige prosesser som kan produsere disse elementene og undersøker deres unike egenskaper, for eksempel massetettheter.

Å beregne massetettheten til supertunge elementer er avgjørende for å bestemme deres oppførsel og potensielle plasseringer. Forskere bruker en modell som representerer et atom av hvert tungt element som en enkelt, ladet sky, spesielt effektiv for store atomer med en gitterstruktur som metaller. Ved å bruke denne modellen har de beregnet tettheten til grunnstoffer med 164 protoner og andre innenfor stabilitetsøya.

Basert på deres beregninger anslås det at stabile metaller med atomnummer rundt 164 vil ha tettheter mellom 36 til 68 g/cm3 (21 til 39 oz/in3). Imidlertid gjør disse beregningene en konservativ antagelse om massen av atomkjerner, noe som antyder at det faktiske området kan være opptil 40% høyere.

Selv om supertunge elementer kanskje ikke finnes på jordens overflate på grunn av deres tendens til å synke ned i bakken og bli eliminert ved subduksjon, kan de potensielt eksistere i asteroider. Analogt med hvordan gull og andre tungmetaller ble avsatt på jordens overflate etter asteroidekollisjoner, er det sannsynlig at supertunge elementer ble brakt til planeten vår av asteroider.

Forskere har identifisert en klasse av supertunge objekter, inkludert asteroider, som kan inneholde disse tette elementene. Asteroide 33, også kjent som Polyhymnia, er et slikt objekt med en beregnet tetthet på 75.3 g/cm3 (43.5 oz/in3). Imidlertid er det fortsatt utfordrende å måle massen og volumet til fjerne asteroider.

I en studie publisert i oktober 2023 ble konseptet Compact Ultradense Objects (CUDOs) introdusert for å beskrive disse tette asteroidene. Det er foreslått at noen CUDO-er i solsystemet fortsatt kan ha supertunge elementer i kjernene, mens overflatene deres virker normale på grunn av akkumulering av normal materie over tid.

Astronomiske hendelser som dobbeltstjernesammenslåinger har potensial til å produsere stabile supertunge elementer under ekstreme forhold. Noen av disse elementene kan forbli innenfor asteroider som ble opprettet under disse hendelsene, og forbli pakket i disse himmellegemene som kretser rundt solsystemet i milliarder av år.

Fremtiden har spennende utsikter for jakten på supertunge elementer og deres opprinnelse. Den europeiske romfartsorganisasjonens Gaia-oppdrag har som mål å lage et detaljert tredimensjonalt kart over himmelen, som gir forskere uvurderlige data om asteroidebevegelser for videre analyse. I tillegg gjennomføres romoppdrag for å samle materiale fra asteroideoverflater og bringe dem tilbake til jorden for grundig undersøkelse.

Med hver nye oppdagelse og forskningsinnsats, kommer forskerne nærmere å avdekke mysteriene til disse tunge elementene, og gir et glimt inn i den fascinerende verden av atomstruktur og universets hemmeligheter.

