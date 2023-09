Risikoen for at asteroiden Bennu vil påvirke jorden innen 2182

En nylig utgitt rapport avslører at det er en sjanse på 1 av 2,700 for at Bennu-asteroiden, som har blitt sporet av NASA i nesten 25 år, kan påvirke Jorden i fremtiden. Bennu, en jordnær asteroide, ble først oppdaget i 1999 og har potensial til å drive inn i jordens bane, og potensielt treffe planeten innen september 2182, ifølge OSIRIS-REx vitenskapsteam.

Bennu gjør nærpasseringer nær Jorden hvert sjette år og har allerede hatt tre nærmøter i 1999, 2005 og 2011. Forskerne som er involvert i studien, publisert i ScienceDirect, anslår sannsynligheten for at Bennu faktisk treffer Jorden innen 2182 til å være 0.037 % eller 1 av 2,700.

I oktober 2020 skrev NASAs romfartøy OSIRIS-REx, som står for Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification og Security-Regolith Explorer, historie ved å berøre overflaten til Bennu kort, samle en prøve og deretter drive av asteroiden. Dette oppdraget markerte første gang NASA vellykket samlet inn en asteroideprøve i verdensrommet.

Astrofysiker Hakeem Oluyesi fremhever at prøven som er samlet inn fra Bennu inneholder rent ubesmittet materiale som kan avsløre hemmeligheter om opprinnelsen til solsystemet vårt. Han legger til at det er en mulighet for å oppdage biologiske molekyler eller forløpermolekyler for livet.

Hvis Bennu skulle kollidere med jorden, ville den frigjøre en enorm mengde energi, anslått til å være 1,200 megatonn, som er 24 ganger kraftigere enn det kraftigste menneskeskapte atomvåpenet. Til sammenligning tilsvarte asteroiden som forårsaket utryddelsen av dinosaurer 10 milliarder atombomber, som utløste skogbranner, tsunamier og en støvsky som blokkerte solen.

Det er viktig for forskere å fortsette å overvåke Bennu og forbedre vår forståelse av banen for å vurdere den potensielle trusselen den utgjør for jorden. Mens sjansene for en påvirkning i 2182 er relativt lave, fremhever det behovet for pågående forskning og utvikling av strategier for å redusere risikoen knyttet til objekter nær jorden.

Kilder: ScienceDirect, IFLScience