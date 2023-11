Ny studie avslører fint støv som nøkkelfaktor i utryddelse av dinosaurer

Dinosaurenes alder kom til en tragisk slutt for 66 millioner år siden med nedslaget av en massiv asteroide utenfor kysten av dagens Mexico. Selv om det lenge har vært kjent at denne katastrofale hendelsen forårsaket utryddelsen av 75 % av artene på jorden, har detaljene om hvordan denne masseutryddelsen utspilte seg vært gjenstand for spekulasjoner og debatt.

Tidligere forskning har antydet at svovel som ble frigjort under påvirkningen, sammen med sot fra skogbranner, utløste en global vinter. En ny studie publisert i tidsskriftet Nature Geoscience presenterer imidlertid et annet perspektiv. Studien foreslår at fint støv laget av pulverisert stein, drevet inn i atmosfæren i kjølvannet av nedslaget, spilte en mer betydelig rolle i utryddelsen.

Hovedstudieforfatter Cem Berk Senel, en postdoktor ved Royal Observatory of Belgium, fremhever virkningen av dette støvet på fotosyntesen, en avgjørende biologisk prosess for livet. Støvet blokkerte sollyset, og hindret planter i å fotosyntese i nesten to år, noe som resulterte i en kollaps av næringsnettet og en kjedereaksjon av utryddelse.

For å komme til disse konklusjonene utviklet forskerne en ny datamodell basert på data fra sedimentprøver tatt fra fossilstedet Tanis i Nord-Dakota. Disse prøvene fanget en 20-års periode etter påvirkningen og ga unik innsikt i kjølvannet av den katastrofale hendelsen. Analysen av prøvene avslørte tilstedeværelsen av silikatstøvpartikler som ble værende i atmosfæren i opptil 15 år, noe som forårsaker potensielt betydelig avkjøling av det globale klimaet.

Denne studien kaster nytt lys over mekanismene bak dinosaurens utryddelse og utfordrer tidligere antakelser om at hoveddrapsmekanismen er ekstrem kulde. I stedet understreker forskningen den avgjørende rollen til nedstengning av fotosyntese på grunn av fint støv som blokkerer solen. Ved å forstå disse prosessene og deres varighet med mer presisjon, kan forskere få dypere innsikt i utryddelseshendelsen og hvordan den påvirket ulike arter.

FAQ

Spørsmål: Hva forårsaket utryddelsen av dinosaurer?

A: Utryddelsen av dinosaurer ble forårsaket av et massivt asteroidenedslag som skjedde for 66 millioner år siden.

Spørsmål: Hvilken rolle spilte fint støv i utryddelsen?

A: Fint støv, laget av pulverisert stein kastet ut i atmosfæren etter asteroidekollisjonen, blokkerte solen og forhindret fotosyntese, noe som førte til kollaps av næringsnettet og påfølgende utryddelse.

Spørsmål: Hvordan studerte forskerne det fine støvet?

A: Forskere analyserte sedimentprøver tatt fra fossilstedet Tanis i Nord-Dakota, noe som ga innsikt i sammensetningen og varigheten av den fine støvkomponenten.

Spørsmål: Spilte ekstrem kulde en betydelig rolle i utryddelsen?

A: Mens ekstrem kulde tidligere ble antatt å være den viktigste drepemekanismen, antyder denne studien at nedstengningen av fotosyntesen på grunn av fint støv som blokkerer solen, spilte en mer avgjørende rolle.