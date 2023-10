NASA advarer om liten sjanse for at asteroiden Bennu treffer jorden i 2182

I følge en fersk teori fra NASA er det en liten mulighet for at asteroiden Bennu kan kollidere med Jorden 24. september 2182. Denne spådommen kommer år etter at den beryktede Maya-kalender-spådommen om verden tok slutt i 2012, som heldigvis ikke gikk i oppfyllelse. . NASA har bekreftet at selv om sjansene er ekstremt små, vil den potensielle innvirkningen føre til ødeleggelse innenfor en radius på 600 mil fra ulykkesstedet, men ikke global utryddelse.

Bennu, en asteroide av typen B, har en diameter på omtrent 500 meter og fullfører en bane rundt solen hvert 1.2 år. Den passerer nær jorden hvert sjette år, noe som får forskere til å tro at det er en liten risiko for kollisjon på slutten av det 22. århundre. Asteroiden er omtrent halvparten så stor som den som antas å ha forårsaket utryddelse av dinosaurer.

NASA jobber allerede med en plan for å forhindre Bennus kollisjon med jorden. Hvis asteroiden skulle treffe, ville kraften tilsvare kraften til 22 atombomber. Romfartsorganisasjonen har som mål å utvikle strategier for å avlede eller ødelegge potensielle trusler fra asteroider i fremtiden.

I de siste nyhetene har NASAs team for Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification og Security-Regolith Explorer (OSIRIS-REx) samlet inn en prøve av steiner og støv fra Bennu. Dette oppdraget vil hjelpe forskere å lære mer om sammensetningen og egenskapene til potensielt farlige asteroider som kan utgjøre en trussel mot jorden.

Det er avgjørende for forskere å fortsette å overvåke og studere jordnære asteroider som Bennu for å bedre forstå disse objektene og utvikle strategier for å beskytte planeten vår mot potensielle påvirkninger. NASAs pågående innsats innen asteroideforskning og -demping fremhever viktigheten av planetarisk forsvar og behovet for å være på vakt mot potensielle kosmiske trusler.

kilder:

– Inside History Instagram-side

– Asteroid mission.org

– NASA