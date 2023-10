En asteroide nærmere enn månen: Asteroide 2023 TK15 nærmer seg jorden

NASA har utstedt et varsel om en asteroide som skal passere Jorden på en utrolig nær avstand på omtrent 379,994 2023 kilometer, som er enda nærmere enn månen. Asteroiden, utpekt som Asteroid 15 TK20, forventes å komme nærmest 2023. oktober XNUMX.

Asteroide 2023 TK15 tilhører Apollo-gruppen av jordnære asteroider, som inkluderer jordkryssende bergarter med semi-hovedakser større enn jordens. Disse asteroidene er oppkalt etter Apollo-asteroiden fra 1862 oppdaget av Karl Reinmuth. NASA har flittig sporet disse jordnære objektene for å sikre sikkerheten til planeten vår.

Forskere brukte avansert teknologi, som NEOWISE-teleskopet, Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) og Catalina Sky Survey, blant andre, for å oppdage Asteroid 2023 TK15.

Reiser med en hastighet på rundt 79,085 kilometer i timen, som er raskere enn en romferge, er asteroiden allerede på vei. Den vil passere Jorden i en avstand på 379,994 384,400 kilometer, nærmere enn månens avstand på XNUMX XNUMX kilometer fra planeten vår.

Til tross for sin nære tilnærming, anses Asteroid 2023 TK15 som ikke-truende på grunn av sin relativt lille størrelse. NASA anslår at den er mellom 130 og 150 fot bred, omtrent på størrelse med et fly. Dette møtet markerer første gang denne asteroiden har blitt klassifisert som et Near-Earth Object (NEO), og NASAs Jet Propulsion Laboratory (JPL) har bekreftet at det ikke vil være noen fremtidige tilnærminger, og kaller det "muligens det siste nære møtet."

Interessant nok følger denne hendelsen flere andre nyere forbiflyvninger av asteroider. Den 13. oktober hadde Asteroid 2023 TC1, Asteroid 2023 TB4, Asteroid 2021 NT14, Asteroid 2023 TU5 og Asteroid 2023 TD4 også sine nærmeste tilnærminger til Jorden. Disse asteroidene var større i størrelse og nærmet seg planeten med en hastighet på 1.7 millioner kilometer i timen.

Siden den potensielle påvirkningen av asteroider fortsetter å være et tema til bekymring, er ytterligere forskning og overvåkingsarbeid avgjørende for å sikre sikkerheten til planeten vår.