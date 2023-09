The Protein Universe Atlas: Avdekke nye proteinfamilier og folder

By

Forskere ved Universitetet i Basel og SIB Swiss Institute of Bioinformatics har gjort en banebrytende oppdagelse innen proteinvitenskap. Ved å bruke kraften til dyp læring har de identifisert hundrevis av nye proteinfamilier og til og med en ny forutsagt proteinfold. Funnene deres er publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Nature.

Takket være det revolusjonerende AI-verktøyet, AlphaFold, har forutsigelsen av proteinstrukturer med høy nøyaktighet blitt en realitet. Dette verktøyet, trent på flere tiår med proteindata, har gitt verdifull innsikt i formene til proteiner. Bare i fjor modellerte AlphaFold svimlende 215 millioner proteiner, inkludert de som ikke har blitt grundig studert gjennom eksperimentelle metoder.

Forskerteamet, ledet av professor Torsten Schwede og Joana Pereira, brukte AlphaFolds vell av proteininformasjon til å konstruere et interaktivt nettverk av 53 millioner proteiner. Innenfor dette nettverket identifiserte de 290 nye proteinfamilier og oppdaget en unik proteinfold som lignet formen på en blomst.

For å gjøre dette nettverket tilgjengelig for det vitenskapelige samfunnet utviklet teamet en interaktiv nettressurs kalt "Protein Universe Atlas." Denne plattformen lar forskere, studenter og lærere utforske proteinmangfold, fra struktur til funksjon til evolusjon.

Dyplæringsbaserte verktøy har spilt en avgjørende rolle i denne oppdagelsen. Ved å bruke disse verktøyene var teamet i stand til å utnytte kraften til AI for å avdekke ny innsikt i proteinnettverket. Dette gjennombruddet har betydelige implikasjoner for ulike felt, fra grunnforskning til medikamentutvikling og proteinteknologi.

Arbeidet til forskerteamet ble støttet av et stipend fra SIB, som understreker viktigheten av AI-integrasjon i livsvitenskapelige ressurser. Denne studien tjener som et bevis på det transformative potensialet til dyp læring og intelligente algoritmer i vitenskapelig forskning.

Avslutningsvis åpner Protein Universe Atlas for spennende muligheter for forskere og lærere til å utforske den skjulte verdenen av proteiner. Med sin enorme samling av proteinfamilier og -folder, lover denne ressursen å legge til rette for ytterligere oppdagelser og fremskritt innen proteinvitenskap.

