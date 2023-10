Kunstig intelligens (AI) har vært et tema for debatt, med diskusjoner som strekker seg fra dens potensial til å redde verden til dens potensiale for å få til slutt. I science fiction-serien Mrs. Davis blir en kraftig AI ved navn Mrs. Davis en integrert del av det menneskelige samfunnet. Men ikke alle setter blind tillit til denne teknologien, da Simone, en skeptisk nonne, inngår en avtale med fru Davis som innebærer å finne og ødelegge den hellige gral.

I den virkelige verden har AI blitt satt til å fungere på forskjellige felt, inkludert astronomi. Nylig introduserte et internasjonalt team av astronomer ledet av forskere ved Northwestern University et nytt AI-astronomiverktøy kalt Bright Transient Survey Bot (BTSbot). Dette verktøyet tar sikte på å automatisere den møysommelige prosessen med å identifisere kandidatsupernovaer.

BTSbot, i samarbeid med robotteleskoper, identifiserte, bekreftet og klassifiserte en tidligere uoppdaget supernova uten menneskelig involvering. Dette gjennombruddet er første gang en rekke roboter og AI-algoritmer har jobbet sammen for å gjøre en slik oppdagelse. Ved å fjerne mennesker fra prosessen, har astronomer mer tid til å analysere observasjoner og utvikle nye hypoteser.

Oppdagelsesprosessen for supernovaer involverer vanligvis manuell undersøkelse av flere bilder av samme del av himmelen tatt til forskjellige tider. Denne tidkrevende prosessen er nødvendig for å identifisere nye lyskilder, som potensielt kan være supernovaer. Når en kandidat er identifisert, må astronomer samle spektraldata for å bestemme dens natur. Automatiserte verktøy som BTSbot effektiviserer denne prosessen, slik at astronomer kan fokusere på det mer spennende arbeidet med å tolke dataene.

For å trene BTSbot brukte teamet 1.4 millioner arkivbilder, inkludert bilder av bekreftede supernovaer og andre midlertidige lyskilder. Ved å sammenligne flere bilder av himmelen, identifiserer AI-systemet kandidatsupernovaer og koordinerer med et robotteleskop for å få spektraldata. Dataene sendes deretter til analyse og de fullstendige funnene deles på nettet.

Mens forskere fortsetter å utforske grensene og bruksområdene til AI, forbedrer verktøy som BTSbot effektiviteten til astronomisk forskning. Ved å automatisere visse oppgaver, frigjør AI verdifull tid for astronomer til å dykke dypere inn i observasjonene deres og avdekke universets mysterier. Så lenge AI forblir fokusert på å utforske kosmos, er potensialet for menneskeheten enormt.

