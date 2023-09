Arianespace lanserer liten geostasjonær satellitt for Intelsat på Ariane 6

Arianespace har signert en kontrakt med Intelsat om å skyte opp IS-45-satellitten i første halvdel av 2026. Satellitten skal skytes opp på Ariane 6, nærmere bestemt Ariane 64-varianten. IS-45-satellitten, som veier ett tonn, vil bære en nyttelast på 12 Ku-båndstranspondere. Den er basert på HummingSat-plattformen utviklet av Swissto12 med støtte fra European Space Agency.

Denne kontrakten markerer nesten 40 år siden Arianespace gjennomførte sin første oppskyting for Intelsat, og plasserte Intelsat 507-satellitten i geostasjonær bane i oktober 1983. Imidlertid har markedet for geostasjonære satellitter endret seg betydelig siden den gang. En gang kjernen i det kommersielle lanseringsmarkedet, har etterspørselen etter disse satellittene sunket de siste årene på grunn av fremveksten av bredbåndskonstellasjoner i lav jordbane.

Stéphane Israël, administrerende direktør i Arianespace, fremhever dette skiftet i etterspørsel, og sier at det nå er færre geostasjonære satellitter som bestilles, og de er ikke så tunge som de pleide å være. Til tross for denne nedgangen anser lanseringsselskaper fortsatt det kommersielle geostasjonære banemarkedet (GEO) som viktig. Tory Bruno, administrerende direktør i United Launch Alliance, tror dette markedet vil holde seg stabilt på rundt 10 lanseringer per år. Tom Ochinero, VP for kommersielt salg hos SpaceX, understreker også betydningen av GEO-markedet og avviser fortellingen om at GEO-lanseringer forsvinner.

Lederne erkjenner imidlertid at den primære driveren for lanseringsetterspørselen nå er bredbåndskonstellasjoner. Utformingen av disse konstellasjonene krever jevn oppskytingshastighet, selv etter at systemet er ferdigstilt, ettersom gamle satellitter erstattes. Israel bemerker at mens GEO fortsatt er til stede, er konstellasjoner nå den sterkere motoren for vekst.

kilder:

– [Kildeartikkel](kildeartikkel)

– [Intelsat](https://www.intelsat.com/)

– [Arianespace](https://www.arianespace.com/)

– [Swissto12](http://swissto12.com/)

– [European Space Agency](https://www.esa.int/)